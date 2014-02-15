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المرتفع يتربع والاستقرار الجوي يستمر.. "المسند": لهذا السبب لا تخرجوا للبر!

قال: "الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع" ثم تنخفض قليلاً

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" ، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي على معظم البلاد، مشيراً إلى أن المرتفع الجوي لا يزال متربعاً فوق أجوائنا.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، "درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي، يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل؛ يختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً".

وأردف: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع يومَي الجمعة والسبت، والسبت أشد، وعليه يُنصح بعدم الخروج للبر، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية ".

وتابع: "اليوم 14 رجب | 15 فبراير - شباط 6 نوء سعد الذابح - 6 العقارب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ".

حالة الطقس الأرصاد درجة الحرارة استقرار جوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المرتفع يتربع والاستقرار الجوي يستمر.. "المسند": لهذا السبب لا تخرجوا للبر!
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" ، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي على معظم البلاد، مشيراً إلى أن المرتفع الجوي لا يزال متربعاً فوق أجوائنا.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، "درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي، يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل؛ يختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً".

وأردف: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع يومَي الجمعة والسبت، والسبت أشد، وعليه يُنصح بعدم الخروج للبر، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية ".

وتابع: "اليوم 14 رجب | 15 فبراير - شباط 6 نوء سعد الذابح - 6 العقارب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ".

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
08:46 AM

المرتفع يتربع والاستقرار الجوي يستمر.. "المسند": لهذا السبب لا تخرجوا للبر!

قال: "الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي حتى نهاية الأسبوع" ثم تنخفض قليلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" ، الدكتور عبدالله المسند؛ أن يستمر الاستقرار الجوي على معظم البلاد، مشيراً إلى أن المرتفع الجوي لا يزال متربعاً فوق أجوائنا.

وأضاف "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، "درجة الحرارة تأخذ في الارتفاع التدريجي، يوماً بعد يوم حتى نهاية الأسبوع، أو مطلع الأسبوع المقبل؛ يختلف حسب الموقع الجغرافي، ثم تنخفض قليلاً".

وأردف: "متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على نطاق واسع يومَي الجمعة والسبت، والسبت أشد، وعليه يُنصح بعدم الخروج للبر، وأن تكون المناسبات داخلية وليست خارجية ".

وتابع: "اليوم 14 رجب | 15 فبراير - شباط 6 نوء سعد الذابح - 6 العقارب، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ".

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