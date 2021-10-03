أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.
وقال #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.
وقال #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.
وقال #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة.
وقال #التحالف: نتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.