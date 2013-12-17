اختتام دورة تعزيز التدريب الأمني بمشاركة 22 متدربة من مفتشات حرس الحدود
وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها أثناء تنفيذ المهام
بالتعاون الأمني المشترك مع الشرطة الاتحادية الألمانية، اختتمت في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات البحرية، دورة تعزيز التدريب الأمني لدى مفتشات حرس الحدود، بمشاركة 22 متدربة من منسوبات حرس الحدود، والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع .
واستهدفت الدورة تطوير وتدريب الكادر النسائي في حرس الحدود وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها خلال تنفيذ المهام المنوطة للمنسوبات أثناء أداء الواجبات والأعمال الميدانية الموكلة إليهن.
اختتام دورة تعزيز التدريب الأمني بمشاركة 22 متدربة من مفتشات حرس الحدود
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-17
بالتعاون الأمني المشترك مع الشرطة الاتحادية الألمانية، اختتمت في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات البحرية، دورة تعزيز التدريب الأمني لدى مفتشات حرس الحدود، بمشاركة 22 متدربة من منسوبات حرس الحدود، والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع .
واستهدفت الدورة تطوير وتدريب الكادر النسائي في حرس الحدود وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها خلال تنفيذ المهام المنوطة للمنسوبات أثناء أداء الواجبات والأعمال الميدانية الموكلة إليهن.
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
02:37 PM
اختتام دورة تعزيز التدريب الأمني بمشاركة 22 متدربة من مفتشات حرس الحدود
وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها أثناء تنفيذ المهام
بالتعاون الأمني المشترك مع الشرطة الاتحادية الألمانية، اختتمت في أكاديمية جدة للعلوم والدراسات البحرية، دورة تعزيز التدريب الأمني لدى مفتشات حرس الحدود، بمشاركة 22 متدربة من منسوبات حرس الحدود، والتي استمرت على مدى ثلاثة أسابيع .
واستهدفت الدورة تطوير وتدريب الكادر النسائي في حرس الحدود وفق برنامج تدريبي شامل لمهارات مختلفة للحالات التي يتم التعامل معها خلال تنفيذ المهام المنوطة للمنسوبات أثناء أداء الواجبات والأعمال الميدانية الموكلة إليهن.