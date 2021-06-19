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"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 473112 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1145 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 454404 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7663 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 والحالات الحرجة 1496 حالة.

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"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 473112 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1145 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 454404 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7663 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 والحالات الحرجة 1496 حالة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 1153 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1145 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
4,952

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 19 يونيو 2021، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 473112 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1145 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 454404 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7663 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 والحالات الحرجة 1496 حالة.

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