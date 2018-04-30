ويعتبر هذا التخصيص كإسهام من الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في مبادرة تنمية المراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وكذلك بتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة.

وتقع الأرض التي تعتبر أول أرض تصدر لها موافقة تخصيص كمنتزه وطني في تاريخ محافظة الخرج على طريق السهباء شرق المحافظة.

"الفضلي" يوافق على تخصيص 13 مليون متر مربع كمنتزه وطني بالخرج عبدالسلام العنزي سبق 2018-04-30 صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي على تخصيص أرض بمساحة ١٣ مليون متر مربع لتكون متنزهاً وطنياً بمحافظة الخرج. وتقع الأرض التي تعتبر أول أرض تصدر لها موافقة تخصيص كمنتزه وطني في تاريخ محافظة الخرج على طريق السهباء شرق المحافظة. ويعتبر هذا التخصيص كإسهام من الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في مبادرة تنمية المراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وكذلك بتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 06:24 PM

"الفضلي" يوافق على تخصيص 13 مليون متر مربع كمنتزه وطني بالخرج ‏ تعتبر أول أرض تصدر لها موافقة لهذا الغرض





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صدرت موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي على تخصيص أرض بمساحة ١٣ مليون متر مربع لتكون متنزهاً وطنياً بمحافظة الخرج.

وتقع الأرض التي تعتبر أول أرض تصدر لها موافقة تخصيص كمنتزه وطني في تاريخ محافظة الخرج على طريق السهباء شرق المحافظة.

ويعتبر هذا التخصيص كإسهام من الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في مبادرة تنمية المراعي والغابات، وتنظيم الاستثمار بها ومكافحة التصحر، وكذلك بتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة.