شاومي تنتصر على آبل وتحقق إنجازًا غيرَ مسبوق

"سامسونغ" تصدّرت قائمة أكبر مصنع هواتف في العالم

كشفت إحصائية عالمية جديدة أن شركة "شاومي" الصينية الرائدة حقّقت إنجازًا غير مسبوق في عالم تصنيع الهواتف الذكية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن شاومي أصبحت لأول مرة منذ انطلاقها ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني لعام 2021.

وارتفعت مبيعات شاومي بنسبة وصلت إلى 83%، لتصبح مسيطرة على نسبة 17% من سوق الهواتف الذكية في العالم.

وتفوّقت شاومي على شركة "آبل" الأمريكية التي استحوذت على نسبة 14% من سوق الهواتف الذكية في العالم.

وتفوّقت كذلك شاومي على منافسيها الصينيين مثل أوبو وفيفو، اللذين احتلّا المركز الرابع ولكل منهما نسبة 10% من الأسواق العالمية للهواتف الذكية.

وتصدّرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية كالعادة على قائمة أكبر مصنع هواتف ذكية في العالم بنسبة وصلت إلى 19% من الأسواق العالمية.

وما ساعد شاومي في تحقيق رقمها الكبير هو قفزة مبيعاتها في أمريكا اللاتينية بنسبة 300%، وفي أفريقيا بنسبة 150%، وفي أوروبا الغربية بنسبة 50%.