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السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي

قال إن إعادة فتح منفذ عرعر تؤسس لدخول الاستثمارات السعودية لبلاده

قال قحطان طه خلف، السفير العراقي لدى السعودية، أمس الأربعاء: إن منفذ عرعر الذي تم إعادة فتحه يشكل شريانًا رئيسيًّا، ويؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.

وتفصيلاً، ذكرت قناة "العربية" مساء أمس الأربعاء أن طه خلف أوضح أن العراق يعتز بـ"العلاقات مع الأشقاء، وأنه لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت في وقت سابق أمس افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عامًا على إغلاقه.

وأوضحت الهيئة أن وزير الداخلية عثمان الغانمي ناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور قيادات عراقية. ومثّل الجانب السعودي السفير السعودي عبد العزيز الشمري في العراق، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

يُذكر أن إغلاق منفذ عرعر بين العراق والسعودية تم أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي، وضمن نطاق محدود، لكنه أُغلق مجددًا بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

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السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي
سبق

قال قحطان طه خلف، السفير العراقي لدى السعودية، أمس الأربعاء: إن منفذ عرعر الذي تم إعادة فتحه يشكل شريانًا رئيسيًّا، ويؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.

وتفصيلاً، ذكرت قناة "العربية" مساء أمس الأربعاء أن طه خلف أوضح أن العراق يعتز بـ"العلاقات مع الأشقاء، وأنه لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت في وقت سابق أمس افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عامًا على إغلاقه.

وأوضحت الهيئة أن وزير الداخلية عثمان الغانمي ناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور قيادات عراقية. ومثّل الجانب السعودي السفير السعودي عبد العزيز الشمري في العراق، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

يُذكر أن إغلاق منفذ عرعر بين العراق والسعودية تم أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي، وضمن نطاق محدود، لكنه أُغلق مجددًا بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
12:13 AM

السفير العراقي لدى المملكة: لا يمكن لبلادنا الانفصال عن عمقها العربي

قال إن إعادة فتح منفذ عرعر تؤسس لدخول الاستثمارات السعودية لبلاده

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال قحطان طه خلف، السفير العراقي لدى السعودية، أمس الأربعاء: إن منفذ عرعر الذي تم إعادة فتحه يشكل شريانًا رئيسيًّا، ويؤسس لدخول الاستثمارات السعودية للعراق.

وتفصيلاً، ذكرت قناة "العربية" مساء أمس الأربعاء أن طه خلف أوضح أن العراق يعتز بـ"العلاقات مع الأشقاء، وأنه لا يمكن للعراق الانفصال عن عمقه العربي".

وكانت هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أعلنت في وقت سابق أمس افتتاح منفذ عرعر الحدودي بشكل رسمي مع السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بعد نحو 30 عامًا على إغلاقه.

وأوضحت الهيئة أن وزير الداخلية عثمان الغانمي ناب عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم الافتتاح بحضور قيادات عراقية. ومثّل الجانب السعودي السفير السعودي عبد العزيز الشمري في العراق، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

يُذكر أن إغلاق منفذ عرعر بين العراق والسعودية تم أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي، وضمن نطاق محدود، لكنه أُغلق مجددًا بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.

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