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"مُلاّك" يُتيح خدمة الترشيح والتصويت لاختيار مدير العقار إلكترونياً

تأتي تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة الجمعية وزيادة الترابط الاجتماعي

أطلق برنامج "مُلاّك" خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لإيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم، أن الخدمة ستتيح للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.

وبين البرنامج أن مدير الجمعية يُعنى بتوفير الخدمات والأعمال اللازمة للعقار وما يلزمه من صيانة، والإشراف على العاملين والمقاولين المتعاقد معهم فيما يتعلق بشؤون العقار، وتحصيل مبالغ الاشتراكات السنوية من المُلاك وغيرها من موارد الجمعية، إضافة إلى الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للصلاحيات الممنوحة.

وأفاد "مُلاك" بأن خدمة التصويت الإلكتروني تُمكّن المُلاك من التصويت للمرشح الأنسب، استناداً إلى النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ضمن إجراءات إلكترونية عبر منصة مُلاك بكل يسر وسهولة، كما يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية وأنظمة البرنامج من خلال الرابط: mullak.housing.gov.sa.

برنامج مُلاّك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مُلاّك" يُتيح خدمة الترشيح والتصويت لاختيار مدير العقار إلكترونياً
سبق

أطلق برنامج "مُلاّك" خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لإيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم، أن الخدمة ستتيح للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.

وبين البرنامج أن مدير الجمعية يُعنى بتوفير الخدمات والأعمال اللازمة للعقار وما يلزمه من صيانة، والإشراف على العاملين والمقاولين المتعاقد معهم فيما يتعلق بشؤون العقار، وتحصيل مبالغ الاشتراكات السنوية من المُلاك وغيرها من موارد الجمعية، إضافة إلى الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للصلاحيات الممنوحة.

وأفاد "مُلاك" بأن خدمة التصويت الإلكتروني تُمكّن المُلاك من التصويت للمرشح الأنسب، استناداً إلى النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ضمن إجراءات إلكترونية عبر منصة مُلاك بكل يسر وسهولة، كما يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية وأنظمة البرنامج من خلال الرابط: mullak.housing.gov.sa.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
12:03 PM

"مُلاّك" يُتيح خدمة الترشيح والتصويت لاختيار مدير العقار إلكترونياً

تأتي تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة الجمعية وزيادة الترابط الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلق برنامج "مُلاّك" خدمة الترشيح والتصويت لمدير العقار من قِبل رئيس الجمعية المُسجل في البرنامج، وذلك تعزيزاً لثقافة نشر الوعي بإدارة جمعية المُلاك ولزيادة الترابط الاجتماعي وتوفير التواصل المنظم بين أعضاء الجمعية الواحدة، ضمن جهود البرنامج لإيجاد بيئة آمنة ومستدامة تسهم في حفظ حقوق أعضاء الجمعية من المُلاك وشاغلي الوحدات العقارية، ولضمان حسن الانتفاع من العقار، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك.

وأوضح البرنامج في بيان له اليوم، أن الخدمة ستتيح للرئيس فتح باب الترشيح والتصويت لمدير العقار وذلك من خلال اقتراح عدد من مديري العقارات أفرادا كانوا أو شركات، وعرض الخدمات المُقدمة من المرشحين بما يتناسب مع حجم الجمعية والمهام المُوكلة للمدير، ويلتزم مدير العقار في جمعية المُلّاك بأداء الأعمال بما يراعي مصلحة العقار، والإفصاح عن أهداف الأعمال أو العقود وأخذ الموافقة المسبقة من الجمعية العامة حولها.

وبين البرنامج أن مدير الجمعية يُعنى بتوفير الخدمات والأعمال اللازمة للعقار وما يلزمه من صيانة، والإشراف على العاملين والمقاولين المتعاقد معهم فيما يتعلق بشؤون العقار، وتحصيل مبالغ الاشتراكات السنوية من المُلاك وغيرها من موارد الجمعية، إضافة إلى الصرف من الميزانية المعتمدة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للصلاحيات الممنوحة.

وأفاد "مُلاك" بأن خدمة التصويت الإلكتروني تُمكّن المُلاك من التصويت للمرشح الأنسب، استناداً إلى النظام الأساسي المعتمد لجمعية الملاك وفقاً لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ضمن إجراءات إلكترونية عبر منصة مُلاك بكل يسر وسهولة، كما يمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية وأنظمة البرنامج من خلال الرابط: mullak.housing.gov.sa.

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