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"شرطة الشقيق" تطيح بمواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

تمت إحالتهم لجهة الاختصاص.. والناقل إلى النيابة العامة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات مركز شرطة الشقيق قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بطريق الساحل، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدِّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

جازان الشقيق شرطة الشقيق شرطة جازان أمن الحدود النيابة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شرطة الشقيق" تطيح بمواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات مركز شرطة الشقيق قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بطريق الساحل، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدِّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
01:15 AM
اخر تعديل
02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:33 AM

"شرطة الشقيق" تطيح بمواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

تمت إحالتهم لجهة الاختصاص.. والناقل إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الشقيق
1
1,658

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن دوريات مركز شرطة الشقيق قبضت على مواطن؛ وذلك لنقله (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بطريق الساحل، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل مَنْ يُسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدِّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يُعرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدَم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

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