"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-17
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:34 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية والحالة تستمر لـ 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.