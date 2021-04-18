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انطلاق الاختبارات في 430 مدرسة متوسطة وثانوية بصبيا

بحضور أكثر من 71 ألف طالب وطالبة عبر "مدرستي"

انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوي بادارة تعليم صبيا لأكثر من 71 ألف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي في 430 مدرسة، حيث تبدأ الاختبارات الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك بعد أن أنهوا الاختبارات الشفوية والعملية، وتنفيذ حصص المراجعة للمناهج.

وتفصيلاً.. يواصل 52615 طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية اختباراتهم التي بدأوها في الأول من رمضان؛ يستمر الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم في القيام بمهامها في متابعة الاختبارات في منصة مدرستي من خلال الزيارات الإلكترونية والحضورية، والتأكد من عمليات القياس والتقويم للطلبة في جميع المراحل.

وقامت الإدارة ومكاتب التعليم بالتعاون مع قسم الإعلام والاتصال، والتوجيه والإرشاد بنشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات عن بعد، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.

وشدد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على دور الأسر وأولياء الأمور في دعم الطلاب والطالبات خلال عملية التعليم عن بعد، واستمرارهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم أثناء الاختبارات. وأضاف أن طلابنا وطالباتنا أثبتوا خلال عملية التعلم عن بعد أنهم قادرون على التعامل مع التقنيات، والتعلم ذاتيًا، وجاهزيتهم لأداء الامتحانات، وتحقيق نتائج جيدة في اختباراتهم.

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انطلاق الاختبارات في 430 مدرسة متوسطة وثانوية بصبيا
سبق

انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوي بادارة تعليم صبيا لأكثر من 71 ألف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي في 430 مدرسة، حيث تبدأ الاختبارات الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك بعد أن أنهوا الاختبارات الشفوية والعملية، وتنفيذ حصص المراجعة للمناهج.

وتفصيلاً.. يواصل 52615 طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية اختباراتهم التي بدأوها في الأول من رمضان؛ يستمر الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم في القيام بمهامها في متابعة الاختبارات في منصة مدرستي من خلال الزيارات الإلكترونية والحضورية، والتأكد من عمليات القياس والتقويم للطلبة في جميع المراحل.

وقامت الإدارة ومكاتب التعليم بالتعاون مع قسم الإعلام والاتصال، والتوجيه والإرشاد بنشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات عن بعد، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.

وشدد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على دور الأسر وأولياء الأمور في دعم الطلاب والطالبات خلال عملية التعليم عن بعد، واستمرارهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم أثناء الاختبارات. وأضاف أن طلابنا وطالباتنا أثبتوا خلال عملية التعلم عن بعد أنهم قادرون على التعامل مع التقنيات، والتعلم ذاتيًا، وجاهزيتهم لأداء الامتحانات، وتحقيق نتائج جيدة في اختباراتهم.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
05:44 PM

انطلاق الاختبارات في 430 مدرسة متوسطة وثانوية بصبيا

بحضور أكثر من 71 ألف طالب وطالبة عبر "مدرستي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة المتوسطة والثانوي بادارة تعليم صبيا لأكثر من 71 ألف طالب وطالبة عبر منصة مدرستي في 430 مدرسة، حيث تبدأ الاختبارات الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وذلك بعد أن أنهوا الاختبارات الشفوية والعملية، وتنفيذ حصص المراجعة للمناهج.

وتفصيلاً.. يواصل 52615 طالبًا وطالبة في المرحلة الابتدائية اختباراتهم التي بدأوها في الأول من رمضان؛ يستمر الإشراف التربوي بالإدارة ومكاتب التعليم في القيام بمهامها في متابعة الاختبارات في منصة مدرستي من خلال الزيارات الإلكترونية والحضورية، والتأكد من عمليات القياس والتقويم للطلبة في جميع المراحل.

وقامت الإدارة ومكاتب التعليم بالتعاون مع قسم الإعلام والاتصال، والتوجيه والإرشاد بنشر العديد من الرسائل عبر المنصات الإعلامية والإلكترونية فيما يتعلق بإرشادات أداء الاختبارات عن بعد، ودور أولياء الأمور في تهيئة أبنائهم للامتحانات، وأهم العوامل التي تساعد الطلبة على أداء اختباراتهم بشكل جيد.

وشدد مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي على دور الأسر وأولياء الأمور في دعم الطلاب والطالبات خلال عملية التعليم عن بعد، واستمرارهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم أثناء الاختبارات. وأضاف أن طلابنا وطالباتنا أثبتوا خلال عملية التعلم عن بعد أنهم قادرون على التعامل مع التقنيات، والتعلم ذاتيًا، وجاهزيتهم لأداء الامتحانات، وتحقيق نتائج جيدة في اختباراتهم.

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