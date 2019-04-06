"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على الرياض والشرقية ونجران والمرتفعات

سماء غائمة على مناطق شمال المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران, ومرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، وسماء غائمة على مناطق شمال المملكة، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على منطقتَي الجوف والحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.