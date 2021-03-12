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"المنصوري" يشكر خادم الحرمين وولي العهد على ثقتهما الكريمة به

بعد تعيينه مساعداً لوزير الخارجية

رفع عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

جاء ذلك في تغريدة له عقب صدور الأمر الملكي الكريم ظهر اليوم الجمعة، بتعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، قال فيها: "أتقدم إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة".

وسأل المولى القدير في ختام تغريدته أن "أكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة هذا الوطن".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنصوري" يشكر خادم الحرمين وولي العهد على ثقتهما الكريمة به
سبق

رفع عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

جاء ذلك في تغريدة له عقب صدور الأمر الملكي الكريم ظهر اليوم الجمعة، بتعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، قال فيها: "أتقدم إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة".

وسأل المولى القدير في ختام تغريدته أن "أكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة هذا الوطن".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
07:15 PM
اخر تعديل
12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
09:42 PM

"المنصوري" يشكر خادم الحرمين وولي العهد على ثقتهما الكريمة به

بعد تعيينه مساعداً لوزير الخارجية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
3,696

رفع عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، بمناسبة تعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، سائلاً الله التوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.

جاء ذلك في تغريدة له عقب صدور الأمر الملكي الكريم ظهر اليوم الجمعة، بتعيينه مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، قال فيها: "أتقدم إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالشكر والتقدير على الثقة الملكية الكريمة".

وسأل المولى القدير في ختام تغريدته أن "أكون عند حسن الظن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة هذا الوطن".

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