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"المرور" يضبط 1787 دراجة آلية مخالفة في حملته الميدانية

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1787) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يضبط 1787 دراجة آلية مخالفة في حملته الميدانية
سبق

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1787) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
08:22 PM

"المرور" يضبط 1787 دراجة آلية مخالفة في حملته الميدانية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
2
1,831

أعلنت الإدارة العامة للمرور اليوم أنها بدأت الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة.

وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت (1787) دراجة آلية مخالفة".

جاء ذلك ضمن الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، مهيبة بالجميع للتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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