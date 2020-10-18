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"شؤون الحرمين" تتابع سير العمل في المرحلة الثانية لعودة المعتمرين

نفذت عددًا من الجولات الرقابية داخل المسجد الحرام

نفذت الجهات الرقابية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عددًا من الجولات الرقابية داخل المسجد الحرام تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية لعودة المعتمرين والصلاة في المسجد الحرام والتي حددتها الجهات المعنية بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وجاء تنفيذ هذه الجولات الرقابية للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخلها، والاطلاع على جاهزية الكاميرات الحرارية، والمعقمات، وأكياس الأحذية، وملصقات التباعد الجسدي، ومتابعة الفرق الميدانية.

وكذلك من أجل التأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة لذلك من خلال المتابعة الإلكترونية والاجتماعات (عن بُعد)، والتعاون مع الجهات الرقابية وتسهيل مهامهم، واستقبال البلاغات من قبل إدارة العمليات عبر الشبكة اللاسلكية وتمريرها للإدارات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة الشاشات ومراقبة الكاميرات عبر أنظمة الرصد والتحكم بغرفة العمليات، والإشراف والمتابعة على تنفيذ خدمات الإدارات بالمسجد الحرام عبر التواصل المرئي، واستقبال البلاغات الهاتفية الداخلية والخارجية وتسجيلها وإحالتها للجهات المختصة ومتابعة إنهائها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على لبس الكمامات والحرص على التعقيم باستمرار.

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"شؤون الحرمين" تتابع سير العمل في المرحلة الثانية لعودة المعتمرين
سبق

نفذت الجهات الرقابية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عددًا من الجولات الرقابية داخل المسجد الحرام تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية لعودة المعتمرين والصلاة في المسجد الحرام والتي حددتها الجهات المعنية بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وجاء تنفيذ هذه الجولات الرقابية للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخلها، والاطلاع على جاهزية الكاميرات الحرارية، والمعقمات، وأكياس الأحذية، وملصقات التباعد الجسدي، ومتابعة الفرق الميدانية.

وكذلك من أجل التأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة لذلك من خلال المتابعة الإلكترونية والاجتماعات (عن بُعد)، والتعاون مع الجهات الرقابية وتسهيل مهامهم، واستقبال البلاغات من قبل إدارة العمليات عبر الشبكة اللاسلكية وتمريرها للإدارات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة الشاشات ومراقبة الكاميرات عبر أنظمة الرصد والتحكم بغرفة العمليات، والإشراف والمتابعة على تنفيذ خدمات الإدارات بالمسجد الحرام عبر التواصل المرئي، واستقبال البلاغات الهاتفية الداخلية والخارجية وتسجيلها وإحالتها للجهات المختصة ومتابعة إنهائها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على لبس الكمامات والحرص على التعقيم باستمرار.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
05:23 PM

"شؤون الحرمين" تتابع سير العمل في المرحلة الثانية لعودة المعتمرين

نفذت عددًا من الجولات الرقابية داخل المسجد الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الجهات الرقابية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عددًا من الجولات الرقابية داخل المسجد الحرام تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية لعودة المعتمرين والصلاة في المسجد الحرام والتي حددتها الجهات المعنية بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وجاء تنفيذ هذه الجولات الرقابية للتأكد من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ‏والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية داخلها، والاطلاع على جاهزية الكاميرات الحرارية، والمعقمات، وأكياس الأحذية، وملصقات التباعد الجسدي، ومتابعة الفرق الميدانية.

وكذلك من أجل التأكد من سير العمل وفق الخطط الموضوعة لذلك من خلال المتابعة الإلكترونية والاجتماعات (عن بُعد)، والتعاون مع الجهات الرقابية وتسهيل مهامهم، واستقبال البلاغات من قبل إدارة العمليات عبر الشبكة اللاسلكية وتمريرها للإدارات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها، ومتابعة الشاشات ومراقبة الكاميرات عبر أنظمة الرصد والتحكم بغرفة العمليات، والإشراف والمتابعة على تنفيذ خدمات الإدارات بالمسجد الحرام عبر التواصل المرئي، واستقبال البلاغات الهاتفية الداخلية والخارجية وتسجيلها وإحالتها للجهات المختصة ومتابعة إنهائها، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتأكيد على لبس الكمامات والحرص على التعقيم باستمرار.

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