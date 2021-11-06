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النيوزيلندية ليديا كو تستعيد صدارة ترتيب بطولة القولف

في ثالث أيام بطولة أرامكو السعودية النسائية

تمكَّنت اللاعبة النيوزيلندية ليديا كو من استعادة صدارة جدول ترتيب منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام أحداث اليوم الثالث، الذي كان قد انطلق بمشاركة 63 لاعبة، نجحن في التأهل للمرحلة التأهيلية للبطولة.

وشهد اليوم الثالث عودة كو لصدارة الترتيب بعد تحقيقها 9 ضربات تحت المعدل؛ لتصبح نتيجتها النهائية 16 ضربة تحت المعدل؛ جعلتها في مقدمة الترتيب أمام التايلاندية أثايا ثيتيكول التي قدمت أداء قويًّا اليوم بتسجيلها 7 ضربات تحت المعدل؛ رفعت بها مجموع نتائجها إلى 12 ضربة تحت المعدل. في حين تراجعت الإنجليزية أليس هيوسون التي تصدرت منافسات يوم أمس إلى المركز الثالث بتسجيلها ضربة واحدة أضافتها لمجموع ضرباتها الذي وصل إلى 10 ضربات تحت المعدل.

وعلقت النيوزيلندية ليديا كو قائلة: "لقد كانت بدايتي بطيئة بعض الشيء، وكنت غاضبة لإضاعتي بعض الكرات السهلة، ولكني بدأت تدريجيًّا بتسجيل مجموعة من الكرات الطويلة والقصيرة، ولم أخطئ في الكثير منها عدا الضربة الأولى في الحفرة الـ12. ولحسن الحظ نجحت في تدارك الموقف. هناك العديد من اللاعبات المميزات؛ لذا يجب عليَّ الاستمرار في محاولة اللعب بأفضل طريقة ممكنة".

وقالت اللاعبة التايلاندية أثايا ثيتيكول: "لقد كانت جولة رائعة بالنسبة لي. ضرباتي القصيرة كانت دقيقة، وسوف أسعى للاستمرار في تكرار ذلك، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من ضربات (بيردي)، والمحافظة على تركيزي".

وحول مشاركتها يوم غد إلى جانب المتصدرة كو علّقت ثيتيكول قائلة: "ليديا لاعبة قوية، وتعد من أفضل اللاعبات في الضربات القصيرة؛ وأتطلع للعب إلى جانبها، والتعلم منها".

هذا، وتُستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غدًا؛ إذ تتنافس المتأهلات على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وإضافة إلى مشاهدة أبرز اللاعبات العالميات في القولف يمكن للحضور الاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، من عربات الطعام إلى منطقة الألعاب الرياضية التفاعلية، والمساحات الخضراء الواسعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النيوزيلندية ليديا كو تستعيد صدارة ترتيب بطولة القولف
سبق

تمكَّنت اللاعبة النيوزيلندية ليديا كو من استعادة صدارة جدول ترتيب منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام أحداث اليوم الثالث، الذي كان قد انطلق بمشاركة 63 لاعبة، نجحن في التأهل للمرحلة التأهيلية للبطولة.

وشهد اليوم الثالث عودة كو لصدارة الترتيب بعد تحقيقها 9 ضربات تحت المعدل؛ لتصبح نتيجتها النهائية 16 ضربة تحت المعدل؛ جعلتها في مقدمة الترتيب أمام التايلاندية أثايا ثيتيكول التي قدمت أداء قويًّا اليوم بتسجيلها 7 ضربات تحت المعدل؛ رفعت بها مجموع نتائجها إلى 12 ضربة تحت المعدل. في حين تراجعت الإنجليزية أليس هيوسون التي تصدرت منافسات يوم أمس إلى المركز الثالث بتسجيلها ضربة واحدة أضافتها لمجموع ضرباتها الذي وصل إلى 10 ضربات تحت المعدل.

وعلقت النيوزيلندية ليديا كو قائلة: "لقد كانت بدايتي بطيئة بعض الشيء، وكنت غاضبة لإضاعتي بعض الكرات السهلة، ولكني بدأت تدريجيًّا بتسجيل مجموعة من الكرات الطويلة والقصيرة، ولم أخطئ في الكثير منها عدا الضربة الأولى في الحفرة الـ12. ولحسن الحظ نجحت في تدارك الموقف. هناك العديد من اللاعبات المميزات؛ لذا يجب عليَّ الاستمرار في محاولة اللعب بأفضل طريقة ممكنة".

وقالت اللاعبة التايلاندية أثايا ثيتيكول: "لقد كانت جولة رائعة بالنسبة لي. ضرباتي القصيرة كانت دقيقة، وسوف أسعى للاستمرار في تكرار ذلك، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من ضربات (بيردي)، والمحافظة على تركيزي".

وحول مشاركتها يوم غد إلى جانب المتصدرة كو علّقت ثيتيكول قائلة: "ليديا لاعبة قوية، وتعد من أفضل اللاعبات في الضربات القصيرة؛ وأتطلع للعب إلى جانبها، والتعلم منها".

هذا، وتُستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غدًا؛ إذ تتنافس المتأهلات على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وإضافة إلى مشاهدة أبرز اللاعبات العالميات في القولف يمكن للحضور الاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، من عربات الطعام إلى منطقة الألعاب الرياضية التفاعلية، والمساحات الخضراء الواسعة.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
08:34 PM

النيوزيلندية ليديا كو تستعيد صدارة ترتيب بطولة القولف

في ثالث أيام بطولة أرامكو السعودية النسائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكَّنت اللاعبة النيوزيلندية ليديا كو من استعادة صدارة جدول ترتيب منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مع ختام أحداث اليوم الثالث، الذي كان قد انطلق بمشاركة 63 لاعبة، نجحن في التأهل للمرحلة التأهيلية للبطولة.

وشهد اليوم الثالث عودة كو لصدارة الترتيب بعد تحقيقها 9 ضربات تحت المعدل؛ لتصبح نتيجتها النهائية 16 ضربة تحت المعدل؛ جعلتها في مقدمة الترتيب أمام التايلاندية أثايا ثيتيكول التي قدمت أداء قويًّا اليوم بتسجيلها 7 ضربات تحت المعدل؛ رفعت بها مجموع نتائجها إلى 12 ضربة تحت المعدل. في حين تراجعت الإنجليزية أليس هيوسون التي تصدرت منافسات يوم أمس إلى المركز الثالث بتسجيلها ضربة واحدة أضافتها لمجموع ضرباتها الذي وصل إلى 10 ضربات تحت المعدل.

وعلقت النيوزيلندية ليديا كو قائلة: "لقد كانت بدايتي بطيئة بعض الشيء، وكنت غاضبة لإضاعتي بعض الكرات السهلة، ولكني بدأت تدريجيًّا بتسجيل مجموعة من الكرات الطويلة والقصيرة، ولم أخطئ في الكثير منها عدا الضربة الأولى في الحفرة الـ12. ولحسن الحظ نجحت في تدارك الموقف. هناك العديد من اللاعبات المميزات؛ لذا يجب عليَّ الاستمرار في محاولة اللعب بأفضل طريقة ممكنة".

وقالت اللاعبة التايلاندية أثايا ثيتيكول: "لقد كانت جولة رائعة بالنسبة لي. ضرباتي القصيرة كانت دقيقة، وسوف أسعى للاستمرار في تكرار ذلك، ومحاولة تسجيل أكبر عدد من ضربات (بيردي)، والمحافظة على تركيزي".

وحول مشاركتها يوم غد إلى جانب المتصدرة كو علّقت ثيتيكول قائلة: "ليديا لاعبة قوية، وتعد من أفضل اللاعبات في الضربات القصيرة؛ وأتطلع للعب إلى جانبها، والتعلم منها".

هذا، وتُستكمل منافسات اليوم الأخير من البطولة غدًا؛ إذ تتنافس المتأهلات على لقب البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وإضافة إلى مشاهدة أبرز اللاعبات العالميات في القولف يمكن للحضور الاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي ستحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، من عربات الطعام إلى منطقة الألعاب الرياضية التفاعلية، والمساحات الخضراء الواسعة.

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