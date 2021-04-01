أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442.
وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للنيابة العامة".
"مرور جدة": القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد دهسه أحد المارة
أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442.
وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للنيابة العامة".
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"مرور جدة": القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد دهسه أحد المارةذياب الشمري سبق 2021-04-01
أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442.
01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:16 PM
"مرور جدة": القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد دهسه أحد المارة
أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442.
وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للنيابة العامة".
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