أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442. وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للنيابة العامة".

"مرور جدة": القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد دهسه أحد المارة ذياب الشمري سبق 2021-04-01 أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442.



وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للنيابة العامة".

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 10:16 PM

"مرور جدة": القبض على قائد المركبة الذي هرب بعد دهسه أحد المارة





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أعلن "مرور جدة" القبض على قائد المركبة الذي هرب من موقع الحادث بعد دهسه أحد المارة في تاريخ 5-8-1442.



وقال "المرور" عبر حسابه على "تويتر": "سيتم استكمال إجراءات الحادث، وإحالته للنيابة العامة".