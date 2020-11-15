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جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

سجّلت اليوم 6 حالات إيجابية ولا وفيات

سجلت منطقة حائل، اليوم، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مدينة حائل. دون تسجيل وفيات.

وشهدت تسجيل 23 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وبحسب "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.8%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 2.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.53%، وبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة 21 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مدينة حائل. دون تسجيل وفيات.

وشهدت تسجيل 23 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وبحسب "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.8%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 2.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.53%، وبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة 21 حالة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
06:23 PM

جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

سجّلت اليوم 6 حالات إيجابية ولا وفيات

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منصور الشلاقي - حائل
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194

سجلت منطقة حائل، اليوم، 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) جميعها في مدينة حائل. دون تسجيل وفيات.

وشهدت تسجيل 23 حالة تعافٍ جديدة؛ منها 20 حالة في مدينة حائل، وحالتان في محافظة الحائط، وحالة واحدة في محافظة موقق.

وبحسب "إنفوجرافيك" نشره عبدالعزيز الطهيمي، فقد ارتفعت نسبة حالات التعافي إلى 95.8%، وانخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 2.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.53%، وبلغ عدد الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج اللازم في مستشفيات المنطقة 21 حالة.

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