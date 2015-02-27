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وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي "الهلال" .. تعرف على السبب

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن وفاة مدرب حراس المرمى ديس ماكالينان الذي عمل لفترة مع نادي الهلال، بشكل مأساوي حيث تم العثور عليه متوفى في منزله في دبلن عاصمة إيرلندا.

المدرب بدأ مسيرته التدريبية مع حراس المرمى في عام 2002 رفقة فريق نيويورك ريد بولز حيث استمر معهم مدة 9 سنوات قبل أن ينتقل للتدريب في نادي الهلال.

وقالت صحيفة "eltiempo" إن المدرب قد عانى بسبب اكتئاب شديد بعد مغادرته الهلال حيث نفت تصريحات له تحدث فيها عن أنه عانى بشدة حيث كان مثل الذي وقع متاهة شديدة الظلام.

يُذكر أن المدرب عمل أخيرًا كمدرب لحراس المرمى في منتخب كولومبيا وأنه تولى تدريب حراس مرمى نادي الهلال نحو 6 سنوات كانت نهايتها في عام 2017.

الهلال مدرب الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي "الهلال" .. تعرف على السبب
سبق

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن وفاة مدرب حراس المرمى ديس ماكالينان الذي عمل لفترة مع نادي الهلال، بشكل مأساوي حيث تم العثور عليه متوفى في منزله في دبلن عاصمة إيرلندا.

المدرب بدأ مسيرته التدريبية مع حراس المرمى في عام 2002 رفقة فريق نيويورك ريد بولز حيث استمر معهم مدة 9 سنوات قبل أن ينتقل للتدريب في نادي الهلال.

وقالت صحيفة "eltiempo" إن المدرب قد عانى بسبب اكتئاب شديد بعد مغادرته الهلال حيث نفت تصريحات له تحدث فيها عن أنه عانى بشدة حيث كان مثل الذي وقع متاهة شديدة الظلام.

يُذكر أن المدرب عمل أخيرًا كمدرب لحراس المرمى في منتخب كولومبيا وأنه تولى تدريب حراس مرمى نادي الهلال نحو 6 سنوات كانت نهايتها في عام 2017.

27 فبراير 2021 - 15 رجب 1442
10:01 PM

وفاة مأساوية لمدرب سابق بنادي "الهلال" .. تعرف على السبب

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محمد السيّد - الرياض
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5,310

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن وفاة مدرب حراس المرمى ديس ماكالينان الذي عمل لفترة مع نادي الهلال، بشكل مأساوي حيث تم العثور عليه متوفى في منزله في دبلن عاصمة إيرلندا.

المدرب بدأ مسيرته التدريبية مع حراس المرمى في عام 2002 رفقة فريق نيويورك ريد بولز حيث استمر معهم مدة 9 سنوات قبل أن ينتقل للتدريب في نادي الهلال.

وقالت صحيفة "eltiempo" إن المدرب قد عانى بسبب اكتئاب شديد بعد مغادرته الهلال حيث نفت تصريحات له تحدث فيها عن أنه عانى بشدة حيث كان مثل الذي وقع متاهة شديدة الظلام.

يُذكر أن المدرب عمل أخيرًا كمدرب لحراس المرمى في منتخب كولومبيا وأنه تولى تدريب حراس مرمى نادي الهلال نحو 6 سنوات كانت نهايتها في عام 2017.

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