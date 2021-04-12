النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى عفيف العام يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان

في العيادات ومركز تقديم لقاح كورونا.. مع الالتزام بالاحترازات

أعلن مستشفى محافظة عفيف العام عن أوقات العمل بالعيادات الخارجية ومجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز اللقاحات خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن العمل في العيادات الخارجية سيكون من الأحد إلى الخميس على فترتين الفترة الصباحية ستكون من الساعة 10:00 ص حتى 1:00 مساءً والفترة المسائية ستكون من 9:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحاً، وكذلك مجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون العمل من الأحد حتى الخميس فترة واحدة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وأضاف أن الخدمة ستكون متاحة بمركز اللقاحات من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحاً، أما فيما يخص المركز الصحي المناوب ستكون الخدمة متاحة للمراجعين بمركز صحي غرب عفيف من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 12 صباحاً.

من جهة أخرى، أكد مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز الشعلاني على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والمتمثلة في استمرار تعليق الزيارة بجميع أقسام التنويم طوال شهر رمضان المبارك حرصاً على سلامة المرضى والزائرين.

يذكر أن المستشفى قد أعلن عن خدمة تواصل باسم ”صوت المريض” على الرقم 0117243027 من خلال تطبيق الواتس آب للتواصل على مدار الساعة للراغبين بالاطمئنان أو الاستفسار عن حالة المرضى المنومين بالمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى عفيف العام يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان
سبق

أعلن مستشفى محافظة عفيف العام عن أوقات العمل بالعيادات الخارجية ومجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز اللقاحات خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن العمل في العيادات الخارجية سيكون من الأحد إلى الخميس على فترتين الفترة الصباحية ستكون من الساعة 10:00 ص حتى 1:00 مساءً والفترة المسائية ستكون من 9:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحاً، وكذلك مجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون العمل من الأحد حتى الخميس فترة واحدة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وأضاف أن الخدمة ستكون متاحة بمركز اللقاحات من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحاً، أما فيما يخص المركز الصحي المناوب ستكون الخدمة متاحة للمراجعين بمركز صحي غرب عفيف من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 12 صباحاً.

من جهة أخرى، أكد مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز الشعلاني على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والمتمثلة في استمرار تعليق الزيارة بجميع أقسام التنويم طوال شهر رمضان المبارك حرصاً على سلامة المرضى والزائرين.

يذكر أن المستشفى قد أعلن عن خدمة تواصل باسم ”صوت المريض” على الرقم 0117243027 من خلال تطبيق الواتس آب للتواصل على مدار الساعة للراغبين بالاطمئنان أو الاستفسار عن حالة المرضى المنومين بالمستشفى.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:55 PM

مستشفى عفيف العام يعلن أوقات العمل خلال شهر رمضان

في العيادات ومركز تقديم لقاح كورونا.. مع الالتزام بالاحترازات

A A A
فهد الغبيوي - عفيف
0
95

أعلن مستشفى محافظة عفيف العام عن أوقات العمل بالعيادات الخارجية ومجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز اللقاحات خلال شهر رمضان المبارك للعام 1442هـ.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمستشفى سلطان المغيري، أن العمل في العيادات الخارجية سيكون من الأحد إلى الخميس على فترتين الفترة الصباحية ستكون من الساعة 10:00 ص حتى 1:00 مساءً والفترة المسائية ستكون من 9:00 مساءً حتى الساعة 12:00 صباحاً، وكذلك مجمع عيادات طب الأسنان ومراكز الرعاية الصحية الأولية سيكون العمل من الأحد حتى الخميس فترة واحدة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً.

وأضاف أن الخدمة ستكون متاحة بمركز اللقاحات من الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 2:00 صباحاً، أما فيما يخص المركز الصحي المناوب ستكون الخدمة متاحة للمراجعين بمركز صحي غرب عفيف من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 12 صباحاً.

من جهة أخرى، أكد مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز الشعلاني على استمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة دون الإخلال بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والمتمثلة في استمرار تعليق الزيارة بجميع أقسام التنويم طوال شهر رمضان المبارك حرصاً على سلامة المرضى والزائرين.

يذكر أن المستشفى قد أعلن عن خدمة تواصل باسم ”صوت المريض” على الرقم 0117243027 من خلال تطبيق الواتس آب للتواصل على مدار الساعة للراغبين بالاطمئنان أو الاستفسار عن حالة المرضى المنومين بالمستشفى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,011
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,258
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,350

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة