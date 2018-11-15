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الرئاسة اليمنية: هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب الزائفة التي تتردد

قالت: يجري فحوصًا اعتيادية ويتابع أولاً بأول معركة تحرير الحديدة

أكد مدير المكتب الرئاسي اليمني عبدالله النعيمي أن الرئيس عبدربه منصور هادي يجري فحوصًا طبية اعتيادية، نافيًا صحة ما وصفها بـ"الأكاذيب" التي تتردد عن تدهور صحة الرئيس، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كتب العليمي في تغريدات على حسابه في تويتر منها: "فخامة رئيس الجمهورية يجري فحوصًا اعتيادية استكمالاً لفحوص شهر سبتمبر، وفخامته بصحة جيدة ويتابع بصورة يومية جميع أعمال الدولة وجبهات القتال، ولا صحة مطلقًا للأكاذيب التي ترددها بعض الأطراف التي تعتاش على الأخبار الزائفة".

وأضاف:"كما يتابع.. أولاً بأول الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة وهي تخوض معركة تحرير مدينة الحديدة، وهو حريصٌ كل الحرص على تجنيب المدنيين مخاطر المواجهات ويوجه بذلك".

وتناقل نشطاء وإعلاميون على شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور الوضع الصحي لهادي في الولايات المتحدة والتي غادر إليها منذ أسابيع.

وظهر "هادي" إعلاميًا آخر مرة خلال بث تلفزيوني في 13 أكتوبر الماضي، في مناسبة الذكرى الـ55 لاندلاع ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئاسة اليمنية: هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب الزائفة التي تتردد
سبق

أكد مدير المكتب الرئاسي اليمني عبدالله النعيمي أن الرئيس عبدربه منصور هادي يجري فحوصًا طبية اعتيادية، نافيًا صحة ما وصفها بـ"الأكاذيب" التي تتردد عن تدهور صحة الرئيس، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كتب العليمي في تغريدات على حسابه في تويتر منها: "فخامة رئيس الجمهورية يجري فحوصًا اعتيادية استكمالاً لفحوص شهر سبتمبر، وفخامته بصحة جيدة ويتابع بصورة يومية جميع أعمال الدولة وجبهات القتال، ولا صحة مطلقًا للأكاذيب التي ترددها بعض الأطراف التي تعتاش على الأخبار الزائفة".

وأضاف:"كما يتابع.. أولاً بأول الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة وهي تخوض معركة تحرير مدينة الحديدة، وهو حريصٌ كل الحرص على تجنيب المدنيين مخاطر المواجهات ويوجه بذلك".

وتناقل نشطاء وإعلاميون على شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور الوضع الصحي لهادي في الولايات المتحدة والتي غادر إليها منذ أسابيع.

وظهر "هادي" إعلاميًا آخر مرة خلال بث تلفزيوني في 13 أكتوبر الماضي، في مناسبة الذكرى الـ55 لاندلاع ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
01:41 AM

الرئاسة اليمنية: هادي بصحة جيدة ولا صحة للأكاذيب الزائفة التي تتردد

قالت: يجري فحوصًا اعتيادية ويتابع أولاً بأول معركة تحرير الحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مدير المكتب الرئاسي اليمني عبدالله النعيمي أن الرئيس عبدربه منصور هادي يجري فحوصًا طبية اعتيادية، نافيًا صحة ما وصفها بـ"الأكاذيب" التي تتردد عن تدهور صحة الرئيس، حسب روسيا اليوم.

وتفصيلاً، كتب العليمي في تغريدات على حسابه في تويتر منها: "فخامة رئيس الجمهورية يجري فحوصًا اعتيادية استكمالاً لفحوص شهر سبتمبر، وفخامته بصحة جيدة ويتابع بصورة يومية جميع أعمال الدولة وجبهات القتال، ولا صحة مطلقًا للأكاذيب التي ترددها بعض الأطراف التي تعتاش على الأخبار الزائفة".

وأضاف:"كما يتابع.. أولاً بأول الانتصارات التي تحققها القوات المشتركة وهي تخوض معركة تحرير مدينة الحديدة، وهو حريصٌ كل الحرص على تجنيب المدنيين مخاطر المواجهات ويوجه بذلك".

وتناقل نشطاء وإعلاميون على شبكات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تدهور الوضع الصحي لهادي في الولايات المتحدة والتي غادر إليها منذ أسابيع.

وظهر "هادي" إعلاميًا آخر مرة خلال بث تلفزيوني في 13 أكتوبر الماضي، في مناسبة الذكرى الـ55 لاندلاع ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني.

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