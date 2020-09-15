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مخزونات النفط الخام بالدول المتقدمة بلغت مستوى غير مسبوق في يوليو

تحذير من احتمال زيادة الإحجام في سبتمبر

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الثلاثاء)، أن مخزونات النفط الخام في الدول المتقدمة بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق في يوليو (تموز)، في مؤشر على تداعي الطلب جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبينت الوكالة في تقريرها الشهري أن المخزونات نزلت في يونيو وحزيران لتنهي ثلاثة أشهر من الزيادات الكبيرة، وكان يُعتقد أنه بداية لفترة من الانخفاض المتدرج للمخزونات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الزيادات عادت في يوليو لتصل بمخزونات القطاع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمستويات قياسية عند 3.225 مليار برميل.

وعدلت الوكالة بالخفض توقعاتها للسحب من المخزون للنصف الثاني من عام 2020 بنحو مليون برميل يوميًا إلى 3.4 مليون برميل يوميًا مشيرة إلى زيادة الإنتاج العالمي وطلب دون المتوقع.

وتشير البيانات الأولية لشهر أغسطس (آب) لانخفاض مخزونات الخام في أسواق رئيسية معينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأن مخزونات الخام العائمة هبطت هبوطًا حادًا بواقع 59.9 مليون برميل إلى 168.4 مليون برميل.

وحذرت الوكالة من أن التقارير الأولية تشير لاحتمال زيادة الأحجام في سبتمبر (أيلول).

النفط مخزونات النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مخزونات النفط الخام بالدول المتقدمة بلغت مستوى غير مسبوق في يوليو
سبق

أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الثلاثاء)، أن مخزونات النفط الخام في الدول المتقدمة بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق في يوليو (تموز)، في مؤشر على تداعي الطلب جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبينت الوكالة في تقريرها الشهري أن المخزونات نزلت في يونيو وحزيران لتنهي ثلاثة أشهر من الزيادات الكبيرة، وكان يُعتقد أنه بداية لفترة من الانخفاض المتدرج للمخزونات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الزيادات عادت في يوليو لتصل بمخزونات القطاع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمستويات قياسية عند 3.225 مليار برميل.

وعدلت الوكالة بالخفض توقعاتها للسحب من المخزون للنصف الثاني من عام 2020 بنحو مليون برميل يوميًا إلى 3.4 مليون برميل يوميًا مشيرة إلى زيادة الإنتاج العالمي وطلب دون المتوقع.

وتشير البيانات الأولية لشهر أغسطس (آب) لانخفاض مخزونات الخام في أسواق رئيسية معينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأن مخزونات الخام العائمة هبطت هبوطًا حادًا بواقع 59.9 مليون برميل إلى 168.4 مليون برميل.

وحذرت الوكالة من أن التقارير الأولية تشير لاحتمال زيادة الأحجام في سبتمبر (أيلول).

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442
02:39 PM

مخزونات النفط الخام بالدول المتقدمة بلغت مستوى غير مسبوق في يوليو

تحذير من احتمال زيادة الإحجام في سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم (الثلاثاء)، أن مخزونات النفط الخام في الدول المتقدمة بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق في يوليو (تموز)، في مؤشر على تداعي الطلب جراء الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبينت الوكالة في تقريرها الشهري أن المخزونات نزلت في يونيو وحزيران لتنهي ثلاثة أشهر من الزيادات الكبيرة، وكان يُعتقد أنه بداية لفترة من الانخفاض المتدرج للمخزونات، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الزيادات عادت في يوليو لتصل بمخزونات القطاع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمستويات قياسية عند 3.225 مليار برميل.

وعدلت الوكالة بالخفض توقعاتها للسحب من المخزون للنصف الثاني من عام 2020 بنحو مليون برميل يوميًا إلى 3.4 مليون برميل يوميًا مشيرة إلى زيادة الإنتاج العالمي وطلب دون المتوقع.

وتشير البيانات الأولية لشهر أغسطس (آب) لانخفاض مخزونات الخام في أسواق رئيسية معينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وأن مخزونات الخام العائمة هبطت هبوطًا حادًا بواقع 59.9 مليون برميل إلى 168.4 مليون برميل.

وحذرت الوكالة من أن التقارير الأولية تشير لاحتمال زيادة الأحجام في سبتمبر (أيلول).

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38 مليار ..

38 مليار ..

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