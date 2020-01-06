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"دهانات الجزيرة" تلفت الأنظار في "موسم الرياض" بعبارة عن رؤيتها لتعزيز علاقتها بالزوار

خلال مشاركتها بركن في "ونتر وندر لاند"

تشارك "دهانات الجزيرة" بركن ترفيهي وتعريفي في فعاليات منطقة "ونتر وندر لاند" بموسم الرياض 2019م، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك لمشاركة الزوار فرحتهم، وتعريفهم بمنتجات الشركة.

وكان تصميم الركن بطريقة لافتة وجاذبة لانتباه جميع الزوار، وخصوصًا من خلال عبارة الشركة في أعلى الركن، التي يستطيع كل من دخل منطقة الألعاب المرتفعة مشاهدتها (تشوفنا من فوق ونشوفك دايمًا فوق)، وهي عبارة تحكي من خلالها رؤيتها في تعزيز علاقاتها مع العملاء والزوار؛ إذ تسعى دائمًا إلى ابتكار وصناعة منتجات، تخدم العملاء بشكل أساسي.

ويقدم الركن مجموعة من الفعاليات الملائمة للمراحل العمرية كافة؛ إذ تم توفير الرسم على الوجه لمشاركة الأطفال فرحهم، وكرسي المساج؛ ليقضي الكبار وقتًا لا يُنسى، وتم توزيع الآيس كريم والعصائر على كل الزوار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية ملائمة عدة لجميع الأعمار؛ لتكون زيارتهم ذات طابع مختلف.

وحرصت الشركة على استقبال استفسارات العملاء والزوار، والرد على أسئلتهم التي تدور حول الطريقة الأمثل لاختيار ألوان مساحاتهم، سواء كانت منزلاً أو مكتبًا.

وتم عرض أبرز وأحدث المنتجات لدى دهانات الجزيرة، وعلى رأسها منتجها الجزيرة ماجنتيك، وهو نوع خاص من الطلاء، يعطي الجدار خاصية المغنطة؛ إذ يستطيع العميل إلصاق أي شيء مغناطيسي عليه. وكذلك منتج الجزيرة نوتس، الذي يغني عن السبورة؛ لأنه عبارة عن طبقة من الدهان، يمكن الكتابة عليها، ثم المسح بكل سهولة.

وإضافة لمشاركتها في منطقة "ونتر وندر لاند"، فقد شاركت "دهانات الجزيرة" في منطقة "البوليفارد" أيضًا، وذلك منذ انطلاقة الموسم الترفيهي والسياحي الأضخم والأكثر تنوعًا على مستوى السعودية يوم 17 أكتوبر الماضي. وهي ترحب باستقبال العملاء والزوار، وتلقي أسئلتهم واستفساراتهم في ركنها الخاص في "ونتر وندر لاند" حتى نهاية الفعالية يوم 18 يناير الحالي.

دهانات الجزيرة ونتر وندر لاند موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دهانات الجزيرة" تلفت الأنظار في "موسم الرياض" بعبارة عن رؤيتها لتعزيز علاقتها بالزوار
سبق

تشارك "دهانات الجزيرة" بركن ترفيهي وتعريفي في فعاليات منطقة "ونتر وندر لاند" بموسم الرياض 2019م، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك لمشاركة الزوار فرحتهم، وتعريفهم بمنتجات الشركة.

وكان تصميم الركن بطريقة لافتة وجاذبة لانتباه جميع الزوار، وخصوصًا من خلال عبارة الشركة في أعلى الركن، التي يستطيع كل من دخل منطقة الألعاب المرتفعة مشاهدتها (تشوفنا من فوق ونشوفك دايمًا فوق)، وهي عبارة تحكي من خلالها رؤيتها في تعزيز علاقاتها مع العملاء والزوار؛ إذ تسعى دائمًا إلى ابتكار وصناعة منتجات، تخدم العملاء بشكل أساسي.

ويقدم الركن مجموعة من الفعاليات الملائمة للمراحل العمرية كافة؛ إذ تم توفير الرسم على الوجه لمشاركة الأطفال فرحهم، وكرسي المساج؛ ليقضي الكبار وقتًا لا يُنسى، وتم توزيع الآيس كريم والعصائر على كل الزوار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية ملائمة عدة لجميع الأعمار؛ لتكون زيارتهم ذات طابع مختلف.

وحرصت الشركة على استقبال استفسارات العملاء والزوار، والرد على أسئلتهم التي تدور حول الطريقة الأمثل لاختيار ألوان مساحاتهم، سواء كانت منزلاً أو مكتبًا.

وتم عرض أبرز وأحدث المنتجات لدى دهانات الجزيرة، وعلى رأسها منتجها الجزيرة ماجنتيك، وهو نوع خاص من الطلاء، يعطي الجدار خاصية المغنطة؛ إذ يستطيع العميل إلصاق أي شيء مغناطيسي عليه. وكذلك منتج الجزيرة نوتس، الذي يغني عن السبورة؛ لأنه عبارة عن طبقة من الدهان، يمكن الكتابة عليها، ثم المسح بكل سهولة.

وإضافة لمشاركتها في منطقة "ونتر وندر لاند"، فقد شاركت "دهانات الجزيرة" في منطقة "البوليفارد" أيضًا، وذلك منذ انطلاقة الموسم الترفيهي والسياحي الأضخم والأكثر تنوعًا على مستوى السعودية يوم 17 أكتوبر الماضي. وهي ترحب باستقبال العملاء والزوار، وتلقي أسئلتهم واستفساراتهم في ركنها الخاص في "ونتر وندر لاند" حتى نهاية الفعالية يوم 18 يناير الحالي.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
08:42 PM

"دهانات الجزيرة" تلفت الأنظار في "موسم الرياض" بعبارة عن رؤيتها لتعزيز علاقتها بالزوار

خلال مشاركتها بركن في "ونتر وندر لاند"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشارك "دهانات الجزيرة" بركن ترفيهي وتعريفي في فعاليات منطقة "ونتر وندر لاند" بموسم الرياض 2019م، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك لمشاركة الزوار فرحتهم، وتعريفهم بمنتجات الشركة.

وكان تصميم الركن بطريقة لافتة وجاذبة لانتباه جميع الزوار، وخصوصًا من خلال عبارة الشركة في أعلى الركن، التي يستطيع كل من دخل منطقة الألعاب المرتفعة مشاهدتها (تشوفنا من فوق ونشوفك دايمًا فوق)، وهي عبارة تحكي من خلالها رؤيتها في تعزيز علاقاتها مع العملاء والزوار؛ إذ تسعى دائمًا إلى ابتكار وصناعة منتجات، تخدم العملاء بشكل أساسي.

ويقدم الركن مجموعة من الفعاليات الملائمة للمراحل العمرية كافة؛ إذ تم توفير الرسم على الوجه لمشاركة الأطفال فرحهم، وكرسي المساج؛ ليقضي الكبار وقتًا لا يُنسى، وتم توزيع الآيس كريم والعصائر على كل الزوار، إضافة إلى فعاليات ترفيهية ملائمة عدة لجميع الأعمار؛ لتكون زيارتهم ذات طابع مختلف.

وحرصت الشركة على استقبال استفسارات العملاء والزوار، والرد على أسئلتهم التي تدور حول الطريقة الأمثل لاختيار ألوان مساحاتهم، سواء كانت منزلاً أو مكتبًا.

وتم عرض أبرز وأحدث المنتجات لدى دهانات الجزيرة، وعلى رأسها منتجها الجزيرة ماجنتيك، وهو نوع خاص من الطلاء، يعطي الجدار خاصية المغنطة؛ إذ يستطيع العميل إلصاق أي شيء مغناطيسي عليه. وكذلك منتج الجزيرة نوتس، الذي يغني عن السبورة؛ لأنه عبارة عن طبقة من الدهان، يمكن الكتابة عليها، ثم المسح بكل سهولة.

وإضافة لمشاركتها في منطقة "ونتر وندر لاند"، فقد شاركت "دهانات الجزيرة" في منطقة "البوليفارد" أيضًا، وذلك منذ انطلاقة الموسم الترفيهي والسياحي الأضخم والأكثر تنوعًا على مستوى السعودية يوم 17 أكتوبر الماضي. وهي ترحب باستقبال العملاء والزوار، وتلقي أسئلتهم واستفساراتهم في ركنها الخاص في "ونتر وندر لاند" حتى نهاية الفعالية يوم 18 يناير الحالي.

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