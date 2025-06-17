النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
بعد انتهاء التحقيقات وتقديم الأدلة والقرائن للمحكمة المختصة

النيابة العامة: الحكم على 28 متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

"العتيبي" و"الحواشي" مساعدان بالمركز الإعلامي لجامعة بيشة

أصدر رئيس جامعة بيشة المكلف، الدكتور مهدي بن علي القرني، الأربعاء، قرارًا إداريًا بتكليف سالم بن مناحي العتيبي، مساعدًا للمشرف العام على المركز الإعلامي.

كما أصدر قرارًا ثانيًا بتكليف مها بنت سالم الحواشي، بالعمل مساعدة للمشرف العام على المركز الإعلامي لشطر الطالبات.

يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 25 شوال 1441هـ، سائلين الله لهما العون والتوفيق والسداد في مهامها، وأن يسهما في تعزيز رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العتيبي" و"الحواشي" مساعدان بالمركز الإعلامي لجامعة بيشة
سبق

أصدر رئيس جامعة بيشة المكلف، الدكتور مهدي بن علي القرني، الأربعاء، قرارًا إداريًا بتكليف سالم بن مناحي العتيبي، مساعدًا للمشرف العام على المركز الإعلامي.

كما أصدر قرارًا ثانيًا بتكليف مها بنت سالم الحواشي، بالعمل مساعدة للمشرف العام على المركز الإعلامي لشطر الطالبات.

يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 25 شوال 1441هـ، سائلين الله لهما العون والتوفيق والسداد في مهامها، وأن يسهما في تعزيز رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
06:02 PM

"العتيبي" و"الحواشي" مساعدان بالمركز الإعلامي لجامعة بيشة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
135

أصدر رئيس جامعة بيشة المكلف، الدكتور مهدي بن علي القرني، الأربعاء، قرارًا إداريًا بتكليف سالم بن مناحي العتيبي، مساعدًا للمشرف العام على المركز الإعلامي.

كما أصدر قرارًا ثانيًا بتكليف مها بنت سالم الحواشي، بالعمل مساعدة للمشرف العام على المركز الإعلامي لشطر الطالبات.

يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 25 شوال 1441هـ، سائلين الله لهما العون والتوفيق والسداد في مهامها، وأن يسهما في تعزيز رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,180
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,941
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,290

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة