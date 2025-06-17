"العتيبي" و"الحواشي" مساعدان بالمركز الإعلامي لجامعة بيشة

أصدر رئيس جامعة بيشة المكلف، الدكتور مهدي بن علي القرني، الأربعاء، قرارًا إداريًا بتكليف سالم بن مناحي العتيبي، مساعدًا للمشرف العام على المركز الإعلامي.

كما أصدر قرارًا ثانيًا بتكليف مها بنت سالم الحواشي، بالعمل مساعدة للمشرف العام على المركز الإعلامي لشطر الطالبات.

يأتي ذلك اعتبارًا من تاريخ 25 شوال 1441هـ، سائلين الله لهما العون والتوفيق والسداد في مهامها، وأن يسهما في تعزيز رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.