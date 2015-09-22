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الاتحاد يكشف عن حجم إصابة "البيشي" .. والفريق يواصل التحضير للتعاون

كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء ، عن نتيجة الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب عبدالعزيـز البيشي، حيث أظهرت إصابة اللاعب في عضلة الساق وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادًا لملاقاة التعاون دوريًا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وقد اشتمل المران الذي قاده المدرب الروماني كوزمين كونترا على جوانب لياقية وفنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يكشف عن حجم إصابة "البيشي" .. والفريق يواصل التحضير للتعاون
سبق

كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء ، عن نتيجة الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب عبدالعزيـز البيشي، حيث أظهرت إصابة اللاعب في عضلة الساق وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادًا لملاقاة التعاون دوريًا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وقد اشتمل المران الذي قاده المدرب الروماني كوزمين كونترا على جوانب لياقية وفنية.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:46 PM

الاتحاد يكشف عن حجم إصابة "البيشي" .. والفريق يواصل التحضير للتعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء ، عن نتيجة الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب عبدالعزيـز البيشي، حيث أظهرت إصابة اللاعب في عضلة الساق وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي، دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته استعدادًا لملاقاة التعاون دوريًا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وقد اشتمل المران الذي قاده المدرب الروماني كوزمين كونترا على جوانب لياقية وفنية.

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