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الآسيوي :"حمدالله" رجل مباراة النصر وسباهان

بعد تسجيله هدفي اللقاء

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سباهان الإيراني التي أُقيمت أمس الثلاثاء ، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتمكن المحترف المغربي من تسجيل ثنائية قادت فريقه لانتزاع النقاط الثلاث وأيضًا صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين ليقترب النصر بذلك خطوة كبيرة من التأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة.

وسجل المهاجم "حمدالله" هدفي الفوز لصالح النصر في الدقيقتين 29و48 من عمر اللقاء وبذلك رفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف انفرد من خلالها في صدارة ترتيب الهدافين.



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الآسيوي :"حمدالله" رجل مباراة النصر وسباهان
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سباهان الإيراني التي أُقيمت أمس الثلاثاء ، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتمكن المحترف المغربي من تسجيل ثنائية قادت فريقه لانتزاع النقاط الثلاث وأيضًا صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين ليقترب النصر بذلك خطوة كبيرة من التأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة.

وسجل المهاجم "حمدالله" هدفي الفوز لصالح النصر في الدقيقتين 29و48 من عمر اللقاء وبذلك رفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف انفرد من خلالها في صدارة ترتيب الهدافين.



16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
12:08 AM

الآسيوي :"حمدالله" رجل مباراة النصر وسباهان

بعد تسجيله هدفي اللقاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سباهان الإيراني التي أُقيمت أمس الثلاثاء ، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2020.

وتمكن المحترف المغربي من تسجيل ثنائية قادت فريقه لانتزاع النقاط الثلاث وأيضًا صدارة المجموعة وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين ليقترب النصر بذلك خطوة كبيرة من التأهل إلى دور ثمن النهائي للمسابقة.

وسجل المهاجم "حمدالله" هدفي الفوز لصالح النصر في الدقيقتين 29و48 من عمر اللقاء وبذلك رفع رصيده في البطولة إلى 4 أهداف انفرد من خلالها في صدارة ترتيب الهدافين.



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