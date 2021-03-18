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شاهد.. استمرار مناورات "علم الصحراء" بمشاركة القوات الجوية السعودية

بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية تدريباتها العسكرية في تمرين "علم الصحراء 2021"، بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني عدداً من المناورات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "ف -15 إس / أي" وطائرات القوات المشاركة الأخرى.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، أن هذا التمرين يعتبر إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجالات العمليات الجوية القتالية المشتركة والسيطرة الجوية والحرب الإلكترونية وكذلك تطبيق مفهوم العمل المشترك بين القوات المشاركة في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات القتالية المتقدمة، يتم خلالها تبادل الخبرات والمهارات القتالية والتكتيكية بين القوات المشاركة وقواتنا الجوية الملكية السعودية، والظهور بالصورة التي تبرز ما وصلت إليه قواتنا الجوية من تطور وتميز بين الدول.‎

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. استمرار مناورات "علم الصحراء" بمشاركة القوات الجوية السعودية
سبق

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية تدريباتها العسكرية في تمرين "علم الصحراء 2021"، بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني عدداً من المناورات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "ف -15 إس / أي" وطائرات القوات المشاركة الأخرى.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، أن هذا التمرين يعتبر إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجالات العمليات الجوية القتالية المشتركة والسيطرة الجوية والحرب الإلكترونية وكذلك تطبيق مفهوم العمل المشترك بين القوات المشاركة في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات القتالية المتقدمة، يتم خلالها تبادل الخبرات والمهارات القتالية والتكتيكية بين القوات المشاركة وقواتنا الجوية الملكية السعودية، والظهور بالصورة التي تبرز ما وصلت إليه قواتنا الجوية من تطور وتميز بين الدول.‎

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
02:14 PM
اخر تعديل
18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
02:53 PM

شاهد.. استمرار مناورات "علم الصحراء" بمشاركة القوات الجوية السعودية

بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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699

تواصل القوات الجوية الملكية السعودية تدريباتها العسكرية في تمرين "علم الصحراء 2021"، بقاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وشهد الأسبوع التدريبي الثاني عدداً من المناورات والتكتيكات العسكرية الجوية، من قبل طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "ف -15 إس / أي" وطائرات القوات المشاركة الأخرى.

وأوضح قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين، المقدم الطيار الركن فهد بن مزعل الحربي، أن هذا التمرين يعتبر إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجالات العمليات الجوية القتالية المشتركة والسيطرة الجوية والحرب الإلكترونية وكذلك تطبيق مفهوم العمل المشترك بين القوات المشاركة في بيئة حرب مشابهة للحرب الحقيقية.

وأشار إلى أن تنفيذ مثل هذه العمليات القتالية المتقدمة، يتم خلالها تبادل الخبرات والمهارات القتالية والتكتيكية بين القوات المشاركة وقواتنا الجوية الملكية السعودية، والظهور بالصورة التي تبرز ما وصلت إليه قواتنا الجوية من تطور وتميز بين الدول.‎

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