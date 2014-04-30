صدرت موافقة وزير الصحة د. توفيق الربيعة بترقية مدير مستشفى النماص العام صالح عبدالله رداد الشهري للمرتبة الحادية عشرة وتجديد تكليفه مديرًا للمستشفى.
مدير مستشفى النماص للمرتبة الـ11
صدرت موافقة وزير الصحة د. توفيق الربيعة بترقية مدير مستشفى النماص العام صالح عبدالله رداد الشهري للمرتبة الحادية عشرة وتجديد تكليفه مديرًا للمستشفى.
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مدير مستشفى النماص للمرتبة الـ11صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-30
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
12:36 AM
مدير مستشفى النماص للمرتبة الـ11
صدرت موافقة وزير الصحة د. توفيق الربيعة بترقية مدير مستشفى النماص العام صالح عبدالله رداد الشهري للمرتبة الحادية عشرة وتجديد تكليفه مديرًا للمستشفى.
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