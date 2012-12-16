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"أدبي الطائف" يثمّن للأمير خالد الفيصل اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي

أعلن عن إطلاقه حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة

عبر رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بمناسبة اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي إثر إعلان ذلك في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لهذا العام الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، قال "الجعيد": إنه لفخرٌ لنا جميعاً أدباء ومثقفين وأهالي الطائف اختيار أكاديمية الشعر العربي الطائف عاصمةً للشعر العربي لهذا العام، والذي يدل على أهمية الطائف أدبياً وثقافياً وامتداداً لدورها الريادي في مجال الأدب العربي والشعر على وجه الخصوص منذ سوق عكاظ ما قبل الإسلام، ولا غرابة في ذلك، وما إعادة إحياء سوق عكاظ على يد الأمير خالد الفيصل منذ سنوات ودعمه لإنجاح سوق عكاظ وإبرازه على مستوى الوطن العربي إلا دليل على إيمانه والقائمين على أكاديمية الشعر العربي بدور الطائف وريادته في هذا المجال.

وأشار "الجعيد" إلى أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي سيساهم في تعزيز مكانتها الأدبية والثقافية وإبراز الوجه المشرق للأدب والشعر السعودي والذي يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الجانب الثقافي .

واختتم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف تصريحه بأن النادي سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، موجهاً شكره لرئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري الأمين العام لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، ومدير الأكاديمية الدكتور منصور الحارثي، وكافة اللجان والعاملين في الأكاديمية على جهودهم الكبيرة لدعم الحركة الأدبية والثقافية.

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"أدبي الطائف" يثمّن للأمير خالد الفيصل اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي
سبق

عبر رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بمناسبة اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي إثر إعلان ذلك في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لهذا العام الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، قال "الجعيد": إنه لفخرٌ لنا جميعاً أدباء ومثقفين وأهالي الطائف اختيار أكاديمية الشعر العربي الطائف عاصمةً للشعر العربي لهذا العام، والذي يدل على أهمية الطائف أدبياً وثقافياً وامتداداً لدورها الريادي في مجال الأدب العربي والشعر على وجه الخصوص منذ سوق عكاظ ما قبل الإسلام، ولا غرابة في ذلك، وما إعادة إحياء سوق عكاظ على يد الأمير خالد الفيصل منذ سنوات ودعمه لإنجاح سوق عكاظ وإبرازه على مستوى الوطن العربي إلا دليل على إيمانه والقائمين على أكاديمية الشعر العربي بدور الطائف وريادته في هذا المجال.

وأشار "الجعيد" إلى أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي سيساهم في تعزيز مكانتها الأدبية والثقافية وإبراز الوجه المشرق للأدب والشعر السعودي والذي يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الجانب الثقافي .

واختتم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف تصريحه بأن النادي سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، موجهاً شكره لرئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري الأمين العام لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، ومدير الأكاديمية الدكتور منصور الحارثي، وكافة اللجان والعاملين في الأكاديمية على جهودهم الكبيرة لدعم الحركة الأدبية والثقافية.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
11:13 PM

"أدبي الطائف" يثمّن للأمير خالد الفيصل اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي

أعلن عن إطلاقه حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة

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فهد العتيبي - الطائف
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عبر رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي بمناسبة اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي إثر إعلان ذلك في حفل جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لهذا العام الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، قال "الجعيد": إنه لفخرٌ لنا جميعاً أدباء ومثقفين وأهالي الطائف اختيار أكاديمية الشعر العربي الطائف عاصمةً للشعر العربي لهذا العام، والذي يدل على أهمية الطائف أدبياً وثقافياً وامتداداً لدورها الريادي في مجال الأدب العربي والشعر على وجه الخصوص منذ سوق عكاظ ما قبل الإسلام، ولا غرابة في ذلك، وما إعادة إحياء سوق عكاظ على يد الأمير خالد الفيصل منذ سنوات ودعمه لإنجاح سوق عكاظ وإبرازه على مستوى الوطن العربي إلا دليل على إيمانه والقائمين على أكاديمية الشعر العربي بدور الطائف وريادته في هذا المجال.

وأشار "الجعيد" إلى أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي سيساهم في تعزيز مكانتها الأدبية والثقافية وإبراز الوجه المشرق للأدب والشعر السعودي والذي يأتي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تركز على الجانب الثقافي .

واختتم رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف تصريحه بأن النادي سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاءً بهذه المناسبة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، موجهاً شكره لرئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري الأمين العام لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي، ومدير الأكاديمية الدكتور منصور الحارثي، وكافة اللجان والعاملين في الأكاديمية على جهودهم الكبيرة لدعم الحركة الأدبية والثقافية.

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