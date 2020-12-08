النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مركز الأميرة عنود ينظِّم ورشة عمل "المراكز المتخصصة في الأوقاف"

تتناول تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

ينظِّم مركز الأميرة العنود للأوقاف ورشة عمل حوارية بعنوان (المراكز المتخصصة في الأوقاف.. الواقع وفرص التطوير) اليوم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرات مركز الأميرة العنود للأوقاف ضمن برنامج حوار الأوقاف، الذي يهدف إلى إقامة ورش عمل ولقاءات معرفية متخصصة، تجمع الخبراء في مختلف التخصصات لمناقشة قضايا الأوقاف وأولياتها ومنتجاتها، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة.

وتتضمن الورشة محاور عدة للنقاش، هي: المسارات الاستراتيجية وأولويات البحث في الأوقاف، وتجارب المراكز الاستشارية في الأوقاف.. التحديات والحلول، ودور المراكز المتخصصة في الأوقاف في تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التدريب في مجال الأوقاف ودورها في التطوير والتمكين، ومقترحات تطويرية للمراكز المتخصصة في الأوقاف في ضوء التجارب العالمية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مركز الأميرة عنود ينظِّم ورشة عمل "المراكز المتخصصة في الأوقاف"
سبق

ينظِّم مركز الأميرة العنود للأوقاف ورشة عمل حوارية بعنوان (المراكز المتخصصة في الأوقاف.. الواقع وفرص التطوير) اليوم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرات مركز الأميرة العنود للأوقاف ضمن برنامج حوار الأوقاف، الذي يهدف إلى إقامة ورش عمل ولقاءات معرفية متخصصة، تجمع الخبراء في مختلف التخصصات لمناقشة قضايا الأوقاف وأولياتها ومنتجاتها، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة.

وتتضمن الورشة محاور عدة للنقاش، هي: المسارات الاستراتيجية وأولويات البحث في الأوقاف، وتجارب المراكز الاستشارية في الأوقاف.. التحديات والحلول، ودور المراكز المتخصصة في الأوقاف في تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التدريب في مجال الأوقاف ودورها في التطوير والتمكين، ومقترحات تطويرية للمراكز المتخصصة في الأوقاف في ضوء التجارب العالمية.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
11:02 PM

مركز الأميرة عنود ينظِّم ورشة عمل "المراكز المتخصصة في الأوقاف"

تتناول تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
32

ينظِّم مركز الأميرة العنود للأوقاف ورشة عمل حوارية بعنوان (المراكز المتخصصة في الأوقاف.. الواقع وفرص التطوير) اليوم في مقر مؤسسة الأميرة العنود الخيرية بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرات مركز الأميرة العنود للأوقاف ضمن برنامج حوار الأوقاف، الذي يهدف إلى إقامة ورش عمل ولقاءات معرفية متخصصة، تجمع الخبراء في مختلف التخصصات لمناقشة قضايا الأوقاف وأولياتها ومنتجاتها، والتحديات التي تواجهها، واقتراح الحلول المناسبة.

وتتضمن الورشة محاور عدة للنقاش، هي: المسارات الاستراتيجية وأولويات البحث في الأوقاف، وتجارب المراكز الاستشارية في الأوقاف.. التحديات والحلول، ودور المراكز المتخصصة في الأوقاف في تعظيم أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرامج التدريب في مجال الأوقاف ودورها في التطوير والتمكين، ومقترحات تطويرية للمراكز المتخصصة في الأوقاف في ضوء التجارب العالمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,439
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,319
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,892

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
وعاد المرور في أبها..!

وعاد المرور في أبها..!

سعيد آل جندب
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد
اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

اعتراف عالمي بتفوُّق الأمن السعودي

علي آل شرمة
اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة