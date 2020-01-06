النيابة العامة تحيل "التركي" لص آثار الحرمين إلى المحكمة الجزائية

أحالت النيابة العامة بمكة المكرمة اليوم، إلى المحكمة الجزائية بمكة، الوافد التركي الذي حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكانت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في شهر نوفمبر من عام 2019 على وافد من الجنسية التركية حاول سرقة بعض الآثار الكائنة في معرض عمارة الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن الوافد تسلل إلى عمارة الحرمين الشريفين في منطقة "أم الجود"، محاولاً سرقة بعض الآثار القديمة، في الوقت الذي ألقت القبض عليه الجهات الأمنية بعد أن تم رصده عبر كاميرات المراقبة، وقبل أن يفر هارباً من الموقع.

وبعد إجراء التحقيقات اللازمة واستكمال ملف القضية أحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الجزائية.