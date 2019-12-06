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الأخضر يبدأ تحضيراته للنهائي.. سالم وسلمان يكتفيان بالتأهيل

عاود المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة تدريباته بعد مباراته أمس الخميس أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية في النادي الصحي، وخُصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين الذين خضعوا لتمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء، ثم تمارين التمرير، قبل أن إجراء تقسيمة.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري بتمارين تأهيلية برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر غدًا السبت تدريباته على ملاعب التدريب باسباير عند الساعة السادسة مساء.

خليجي 24 كأس الخليج العربي 24 نهائي خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب البحريني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يبدأ تحضيراته للنهائي.. سالم وسلمان يكتفيان بالتأهيل
سبق

عاود المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة تدريباته بعد مباراته أمس الخميس أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية في النادي الصحي، وخُصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين الذين خضعوا لتمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء، ثم تمارين التمرير، قبل أن إجراء تقسيمة.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري بتمارين تأهيلية برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر غدًا السبت تدريباته على ملاعب التدريب باسباير عند الساعة السادسة مساء.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
10:55 PM

الأخضر يبدأ تحضيراته للنهائي.. سالم وسلمان يكتفيان بالتأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة تدريباته بعد مباراته أمس الخميس أمام منتخب قطر في نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وأجرى لاعبو المنتخب تدريباتهم مساء على ملاعب التدريب باسباير تحت إشراف المدير الفني "إيرقي رينارد".

قسّم المدير الفني اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس، واكتفوا بتمارين استرجاعية في النادي الصحي، وخُصصت المجموعة الثانية لبقية اللاعبين الذين خضعوا لتمارين اعتيادية، بدأت بالإحماء، ثم تمارين التمرير، قبل أن إجراء تقسيمة.

واكتفى لاعبا خط الوسط سلمان الفرج وسالم الدوسري بتمارين تأهيلية برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر غدًا السبت تدريباته على ملاعب التدريب باسباير عند الساعة السادسة مساء.

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