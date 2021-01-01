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تونس تسجل 1924 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 139140 والوفيات 4674 شخصاً

سجلت تونس 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و56 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 139140 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4674 حالةً.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 1924 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و56 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 139140 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4674 حالةً.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
01:15 AM

تونس تسجل 1924 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 139140 والوفيات 4674 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 1924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و56 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 139140 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4674 حالةً.

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