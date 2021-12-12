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القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ دعيج خليفة الصباح

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ دعيج خليفة الصباح
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
08:21 AM

القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ دعيج خليفة الصباح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، بالغ التعازي وصادق المواساة، لنسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، أحر التعازي وأصدق المواساة، سائلاً المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت في وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ.

وقال سمو ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الشيخ دعيج خليفة العبدالله الخليفة الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد، أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى - العلي القدير - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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