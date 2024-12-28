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فريق جدة هاندز ونجد يتصدران دوري السيدات الأول لكرة اليد

في ختام اليوم الثاني من المنافسات

تصدر فريقا نجد وجدة هاندز بفارق الأهداف، المجموعة الأولى من منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلاً في اللجنة النسائية ولجنة المسابقات في الاتحاد، وتقام منافساته على الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض؛ إذ تمكن فريق جدة هاندز من تحقيق الفوز الأول له على حساب فريق المجد بنتيجة 10-1، في اللقاء الذي حصلت فيه لاعبة فريق جدة هديل فهد على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، فيما تمكن فريق نجد من الفوز على جدة في اليوم الأول 11-4.

وضمن مباريات المجموعة الثانية تمكن فريق نجد المستقبل من الفوز على فريق الهمة 3-0، فيما ألحق فريق "إيليت" الهزيمة الثانية بفريق الهمة، بعد أن فاز عليه في اليوم الثاني 8-6؛ حيث حصلت سلمى وجدي من فريق "إيليت" على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

وفي ذات السيـاق تتواصل يوميًا ورش العمل التي يقدمها الخبير التحكيمي "رضي حبيب"، والتي انطلقت منذ الأحد الماضي؛ حيث دشن "رضي" المحاضرات، بحضور كافة اللاعبات المشاركات في دوري السيدات، فيما خصصت بقية الأيام للحكمات بهدف تنمية مهاراتهن، والاستفادة التامة من الحضور خلال أيام منافسات دوري السيدات الأول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فريق جدة هاندز ونجد يتصدران دوري السيدات الأول لكرة اليد
سبق

تصدر فريقا نجد وجدة هاندز بفارق الأهداف، المجموعة الأولى من منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلاً في اللجنة النسائية ولجنة المسابقات في الاتحاد، وتقام منافساته على الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض؛ إذ تمكن فريق جدة هاندز من تحقيق الفوز الأول له على حساب فريق المجد بنتيجة 10-1، في اللقاء الذي حصلت فيه لاعبة فريق جدة هديل فهد على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، فيما تمكن فريق نجد من الفوز على جدة في اليوم الأول 11-4.

وضمن مباريات المجموعة الثانية تمكن فريق نجد المستقبل من الفوز على فريق الهمة 3-0، فيما ألحق فريق "إيليت" الهزيمة الثانية بفريق الهمة، بعد أن فاز عليه في اليوم الثاني 8-6؛ حيث حصلت سلمى وجدي من فريق "إيليت" على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

وفي ذات السيـاق تتواصل يوميًا ورش العمل التي يقدمها الخبير التحكيمي "رضي حبيب"، والتي انطلقت منذ الأحد الماضي؛ حيث دشن "رضي" المحاضرات، بحضور كافة اللاعبات المشاركات في دوري السيدات، فيما خصصت بقية الأيام للحكمات بهدف تنمية مهاراتهن، والاستفادة التامة من الحضور خلال أيام منافسات دوري السيدات الأول.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
06:18 PM

فريق جدة هاندز ونجد يتصدران دوري السيدات الأول لكرة اليد

في ختام اليوم الثاني من المنافسات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,995

تصدر فريقا نجد وجدة هاندز بفارق الأهداف، المجموعة الأولى من منافسات دوري السيدات الأول لكرة اليد، الذي ينظمه الاتحاد السعودي لكرة اليد ممثلاً في اللجنة النسائية ولجنة المسابقات في الاتحاد، وتقام منافساته على الصالة الرياضية باللجنة البارالمبية بالرياض؛ إذ تمكن فريق جدة هاندز من تحقيق الفوز الأول له على حساب فريق المجد بنتيجة 10-1، في اللقاء الذي حصلت فيه لاعبة فريق جدة هديل فهد على جائزة أفضل لاعبة في المباراة، فيما تمكن فريق نجد من الفوز على جدة في اليوم الأول 11-4.

وضمن مباريات المجموعة الثانية تمكن فريق نجد المستقبل من الفوز على فريق الهمة 3-0، فيما ألحق فريق "إيليت" الهزيمة الثانية بفريق الهمة، بعد أن فاز عليه في اليوم الثاني 8-6؛ حيث حصلت سلمى وجدي من فريق "إيليت" على جائزة أفضل لاعبة في اللقاء.

وفي ذات السيـاق تتواصل يوميًا ورش العمل التي يقدمها الخبير التحكيمي "رضي حبيب"، والتي انطلقت منذ الأحد الماضي؛ حيث دشن "رضي" المحاضرات، بحضور كافة اللاعبات المشاركات في دوري السيدات، فيما خصصت بقية الأيام للحكمات بهدف تنمية مهاراتهن، والاستفادة التامة من الحضور خلال أيام منافسات دوري السيدات الأول.

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