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"أمانة الطائف" تطرح 30 فرصة استثمارية لجذب الراغبين بالاستثمار

تنوعت ما بين إنشاء وتشغيل مجمع طبي وأندية ومدارس خاصة

طرحت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات- 30 فرصة استثمارية، لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن هذه الاستثمارات شملت مشاريع مختلفة؛ منها إنشاء وصيانة نادٍ نسائي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدارس خاصة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري كبير، وغيرها من المشاريع.

وأضاف "القثامي" أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة "فرص".

وبيّن أن الأمانة ما زالت مستمرة في طرحها للفرص الاستثمارية؛ مؤكدًا أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمحافظة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع، والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ويمكن للراغبين، الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني "بلدي" www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص" للأجهزة الذكية.

يُذكر أن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخرًا، جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص، والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المحافظة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الطائف" تطرح 30 فرصة استثمارية لجذب الراغبين بالاستثمار
سبق

طرحت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات- 30 فرصة استثمارية، لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن هذه الاستثمارات شملت مشاريع مختلفة؛ منها إنشاء وصيانة نادٍ نسائي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدارس خاصة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري كبير، وغيرها من المشاريع.

وأضاف "القثامي" أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة "فرص".

وبيّن أن الأمانة ما زالت مستمرة في طرحها للفرص الاستثمارية؛ مؤكدًا أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمحافظة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع، والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ويمكن للراغبين، الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني "بلدي" www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص" للأجهزة الذكية.

يُذكر أن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخرًا، جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص، والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المحافظة.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:28 AM

"أمانة الطائف" تطرح 30 فرصة استثمارية لجذب الراغبين بالاستثمار

تنوعت ما بين إنشاء وتشغيل مجمع طبي وأندية ومدارس خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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طرحت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات- 30 فرصة استثمارية، لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري بالمحافظة.

وأوضح أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن هذه الاستثمارات شملت مشاريع مختلفة؛ منها إنشاء وصيانة نادٍ نسائي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مدارس خاصة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع طبي، وإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري كبير، وغيرها من المشاريع.

وأضاف "القثامي" أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة "فرص".

وبيّن أن الأمانة ما زالت مستمرة في طرحها للفرص الاستثمارية؛ مؤكدًا أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بالمحافظة عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع، والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمحافظة، وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.

ويمكن للراغبين، الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني "بلدي" www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص" للأجهزة الذكية.

يُذكر أن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخرًا، جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص، والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المحافظة.

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