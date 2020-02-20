"عبد الملك": التدخلات الإيرانية تطيل أمد الصراع وتقف أمام جهود السلام باليمن

أكد خلال لقائه سفيرة ألمانيا لدى بلاده أن طهران تزوِّد مليشيا الحوثي بالسلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن التدخلات الإيرانية السافرة تطيل أمد الصراع، وتقف عائقًا أمام جهود إحلال السلام في بلاده.

وفي التفاصيل، أشار خلال لقائه أمس سفيرة ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر إلى الانتهاكات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، خاصة فيما يتعلق بحظر تزويد المليشيات الحوثية بالسلاح، في تحدٍّ صارخ للمجتمع الدولي.

وجدَّد "عبدالملك" -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- حرص حكومته على السلام العادل والدائم والشامل وفقًا للمرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الحوثية للرضوخ للحل السياسي، وتطبيق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليًّا، والمؤيدة دوليًّا.