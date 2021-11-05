استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة. وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

الرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-05 استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.



وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 11:48 PM

الرياض.. استقبال المعزين في الأمير سعود بن عبدالرحمن من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة





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استقبل أبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - في قصر المربع اليوم، المعزين في وفاة أخيهم سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز - رحمه الله - من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي في المملكة.



وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على مشاعرهم الصادقة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.