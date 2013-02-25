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نائب محافظ "المركزي" اليمني يؤكد أهمية الوديعة السعودية في تأمين السلع الأساسية

"جريسلي" أكد حرص الأمم المتحدة على دعم اليمن لتجاوز أزمته الإنسانية القاسية

أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي حرصه على دعم قدرات البنك المركزي اليمني، ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكِّنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتم وجه.

وتفصيلاً، أشار جريسلي خلال لقاء في مدينة عدن مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي إلى اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية.

وخلال اللقاء أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني أهمية الوديعة السعودية في تأمين الموارد اللازمة لدعم استيراد السلع الأساسية لبلاده، ودورها في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية، رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية كافة التي تواجهه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض المسؤول اليمني الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية للسكان المحليين.

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نائب محافظ "المركزي" اليمني يؤكد أهمية الوديعة السعودية في تأمين السلع الأساسية
سبق

أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي حرصه على دعم قدرات البنك المركزي اليمني، ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكِّنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتم وجه.

وتفصيلاً، أشار جريسلي خلال لقاء في مدينة عدن مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي إلى اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية.

وخلال اللقاء أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني أهمية الوديعة السعودية في تأمين الموارد اللازمة لدعم استيراد السلع الأساسية لبلاده، ودورها في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية، رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية كافة التي تواجهه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض المسؤول اليمني الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية للسكان المحليين.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:14 AM

نائب محافظ "المركزي" اليمني يؤكد أهمية الوديعة السعودية في تأمين السلع الأساسية

"جريسلي" أكد حرص الأمم المتحدة على دعم اليمن لتجاوز أزمته الإنسانية القاسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي حرصه على دعم قدرات البنك المركزي اليمني، ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكِّنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتم وجه.

وتفصيلاً، أشار جريسلي خلال لقاء في مدينة عدن مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي إلى اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية.

وخلال اللقاء أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني أهمية الوديعة السعودية في تأمين الموارد اللازمة لدعم استيراد السلع الأساسية لبلاده، ودورها في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية، رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية كافة التي تواجهه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

واستعرض المسؤول اليمني الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية للسكان المحليين.

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