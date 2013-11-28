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كورونا في 4 دول أفريقية.. تونس: 1295 إصابة جديدة و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

1554 حالة في كينيا و560 بإثيوبيا و136 بموريتانيا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس بلغ، 93 ألفًا و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و106 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و424 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 172 وفاة.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطًا وفتّاكًا، داعيًا جميع المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من جانب السلطات المختصة؛ لأن ذلك هو سبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.

إثيوبيا
سجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و686 وفاة.

كينيا
سجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفًا و656 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و441 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في 4 دول أفريقية.. تونس: 1295 إصابة جديدة و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس بلغ، 93 ألفًا و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و106 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و424 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 172 وفاة.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطًا وفتّاكًا، داعيًا جميع المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من جانب السلطات المختصة؛ لأن ذلك هو سبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.

إثيوبيا
سجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و686 وفاة.

كينيا
سجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفًا و656 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و441 وفاة.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
10:43 AM

كورونا في 4 دول أفريقية.. تونس: 1295 إصابة جديدة و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

1554 حالة في كينيا و560 بإثيوبيا و136 بموريتانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1295 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في تونس بلغ، 93 ألفًا و475 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و106 حالات وفاة.

موريتانيا
أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و424 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 172 وفاة.

وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أن وباء كورونا المستجد ما يزال نشطًا وفتّاكًا، داعيًا جميع المواطنين إلى اتخاذ أعلى درجات الحيطة، واحترام الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من جانب السلطات المختصة؛ لأن ذلك هو سبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.

إثيوبيا
سجلت إثيوبيا 560 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الإثيوبية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، بلغ 108 آلاف و438 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و686 وفاة.

كينيا
سجلت كينيا 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 81 ألفًا و656 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و441 وفاة.

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