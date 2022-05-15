"بماء معين".. البعض يفهم أنه العذب الصافي.. فما المقصود؟

يمرّ القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها الباطن المختلف تمامًا، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان. وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية الثلاثين من سورة الملك يقول الرب تبارك وتعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}، ويفهم البعض أن المقصود بالماء المعين أنه العذب الصافي، والصحيح الراجح أي ماء يسهل الحصول عليه تراه العين وتناله اليد.

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.