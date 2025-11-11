"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على القنفذة والليث

قالت: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 12 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي القنفذة والليث، والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثانية عشرة مساءً.