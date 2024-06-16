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العراق يستدعي السفير التركي للاحتجاج على الغارات الأخيرة

سلّمته مذكرة احتجاج تَضَمّن إدانة الحكومة لانتهاك حرمة أراضيها

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد وسلّمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي استهدف عدة مناطق شمالي العراق.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية؛ فإن وكيل الوزارة الأقدم السفير عبدالكريم هاشم، سلّم السفير التركي مذكرة الاحتجاج.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

وبحسب ما أورده "روسيا اليوم"، فقد جددت الوزارة التأكيد في مذكرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمّن مصالح الجانبين.

وختمت المذكرة بدعوة السفارة التركية لنقلها إلى الجهات التركية المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعها مستقبلًا.

وزارة الخارجية العراقية

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العراق يستدعي السفير التركي للاحتجاج على الغارات الأخيرة
سبق

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد وسلّمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي استهدف عدة مناطق شمالي العراق.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية؛ فإن وكيل الوزارة الأقدم السفير عبدالكريم هاشم، سلّم السفير التركي مذكرة الاحتجاج.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

وبحسب ما أورده "روسيا اليوم"، فقد جددت الوزارة التأكيد في مذكرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمّن مصالح الجانبين.

وختمت المذكرة بدعوة السفارة التركية لنقلها إلى الجهات التركية المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعها مستقبلًا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:57 PM

العراق يستدعي السفير التركي للاحتجاج على الغارات الأخيرة

سلّمته مذكرة احتجاج تَضَمّن إدانة الحكومة لانتهاك حرمة أراضيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,307

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد وسلّمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي استهدف عدة مناطق شمالي العراق.

ووفقًا لبيان وزارة الخارجية؛ فإن وكيل الوزارة الأقدم السفير عبدالكريم هاشم، سلّم السفير التركي مذكرة الاحتجاج.

وتضمنت المذكرة إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

وبحسب ما أورده "روسيا اليوم"، فقد جددت الوزارة التأكيد في مذكرتها على دعوتها إلى الجارة تركيا لوقف العمليات العسكرية الأحادية، وأعربت عن استعداد الحكومة العراقية للتعاون المشترك في ضبط الأمن على الحدود بالشكل الذي يؤمّن مصالح الجانبين.

وختمت المذكرة بدعوة السفارة التركية لنقلها إلى الجهات التركية المختصة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذه الانتهاكات، ومنع وقوعها مستقبلًا.

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