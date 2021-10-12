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"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية

قال: هي أفضل وأهم أيام السنة على الإطلاق.. وليست نجماً كموسم "سهيل"

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ اليوم أول أيام الوسم، وهي أفضل وأهم أيام السنة على الإطلاق، فقديماً كان العرب يبدؤون في موسم الوسم بالتنقل والترحال للبحث عن الكلأ.

وأضاف، كان العرب قديماً يسمون إبلهم لتمييزها عن بعضها بعضاً بسبب الخلطة في المرعى، ومطر السماء يسم الأرض بالنبات إذا نزل في هذا الوقت، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"الوسم".

ولفت الزعاق؛ عبر حسابه في تويتر، إلى أن الوسم هي فترة زمنية محدودة وليست نجماً كموسم "سهيل" ومدته الحسابية 52 يوماً والتأثيرية 90 يوماً، ومع دخوله تحدث أربع ظواهر ينكمش منخفض الهند الموسمي الذي يصدّر لنا الرياح الحارة والتي تسمّى السموم، وتتلاشى الرطوبة على جميع السواحل الخليجية والعربية على وجه العموم، وتترنح فيها درجات الحرارة بين الـ 25 إلى الـ 35 على معظم البلدان العربية، وينشط فيها بحر العرب الذي يصدر لنا الرطوبة التي تعمل على تحفيز السحب الماطرة.

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"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ اليوم أول أيام الوسم، وهي أفضل وأهم أيام السنة على الإطلاق، فقديماً كان العرب يبدؤون في موسم الوسم بالتنقل والترحال للبحث عن الكلأ.

وأضاف، كان العرب قديماً يسمون إبلهم لتمييزها عن بعضها بعضاً بسبب الخلطة في المرعى، ومطر السماء يسم الأرض بالنبات إذا نزل في هذا الوقت، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"الوسم".

ولفت الزعاق؛ عبر حسابه في تويتر، إلى أن الوسم هي فترة زمنية محدودة وليست نجماً كموسم "سهيل" ومدته الحسابية 52 يوماً والتأثيرية 90 يوماً، ومع دخوله تحدث أربع ظواهر ينكمش منخفض الهند الموسمي الذي يصدّر لنا الرياح الحارة والتي تسمّى السموم، وتتلاشى الرطوبة على جميع السواحل الخليجية والعربية على وجه العموم، وتترنح فيها درجات الحرارة بين الـ 25 إلى الـ 35 على معظم البلدان العربية، وينشط فيها بحر العرب الذي يصدر لنا الرطوبة التي تعمل على تحفيز السحب الماطرة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
12:38 PM

"الزعاق": اليوم بداية "الوسم".. فيه 4 ظواهر وهذه مدته الحسابية والتأثيرية

قال: هي أفضل وأهم أيام السنة على الإطلاق.. وليست نجماً كموسم "سهيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,903

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ اليوم أول أيام الوسم، وهي أفضل وأهم أيام السنة على الإطلاق، فقديماً كان العرب يبدؤون في موسم الوسم بالتنقل والترحال للبحث عن الكلأ.

وأضاف، كان العرب قديماً يسمون إبلهم لتمييزها عن بعضها بعضاً بسبب الخلطة في المرعى، ومطر السماء يسم الأرض بالنبات إذا نزل في هذا الوقت، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"الوسم".

ولفت الزعاق؛ عبر حسابه في تويتر، إلى أن الوسم هي فترة زمنية محدودة وليست نجماً كموسم "سهيل" ومدته الحسابية 52 يوماً والتأثيرية 90 يوماً، ومع دخوله تحدث أربع ظواهر ينكمش منخفض الهند الموسمي الذي يصدّر لنا الرياح الحارة والتي تسمّى السموم، وتتلاشى الرطوبة على جميع السواحل الخليجية والعربية على وجه العموم، وتترنح فيها درجات الحرارة بين الـ 25 إلى الـ 35 على معظم البلدان العربية، وينشط فيها بحر العرب الذي يصدر لنا الرطوبة التي تعمل على تحفيز السحب الماطرة.

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