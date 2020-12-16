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رئاسة الحرمين: توزيع 3 ملايين لتر ماء زمزم.. روت عطش المعتمرين بالحرم

قالت: وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام من خلال 50 عاملاً

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة، أكثر من (3) ملايين لتر من مياه زمزم المباركة على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن الإدارة قامت بتوزيع الماء المبارك على مرتادي ضيوف بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام، من خلال (50) عاملاً مزوّدين بحقائب السقيا، وتحتوي كل حقيبة على (10) لترات من الماء المبارك و(200) كأس بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد.

وأكد الندوي، حرص الإدارة على تقديم خدماتها بشكل يضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، وأنه تم أيضاً توزيع ما يقارب مليونَي عبوة من مياه زمزم المباركة، تستخدم مرة واحدة، وحرصت على أن تكون العبوات كافة معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

واختتم الندوي، تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، التي تقدمها الرئاسة داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة الحرمين: توزيع 3 ملايين لتر ماء زمزم.. روت عطش المعتمرين بالحرم
سبق

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة، أكثر من (3) ملايين لتر من مياه زمزم المباركة على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن الإدارة قامت بتوزيع الماء المبارك على مرتادي ضيوف بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام، من خلال (50) عاملاً مزوّدين بحقائب السقيا، وتحتوي كل حقيبة على (10) لترات من الماء المبارك و(200) كأس بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد.

وأكد الندوي، حرص الإدارة على تقديم خدماتها بشكل يضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، وأنه تم أيضاً توزيع ما يقارب مليونَي عبوة من مياه زمزم المباركة، تستخدم مرة واحدة، وحرصت على أن تكون العبوات كافة معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

واختتم الندوي، تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، التي تقدمها الرئاسة داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
12:29 PM

رئاسة الحرمين: توزيع 3 ملايين لتر ماء زمزم.. روت عطش المعتمرين بالحرم

قالت: وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام من خلال 50 عاملاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، منذ بداية المرحلة الأولى لعودة موسم العمرة، أكثر من (3) ملايين لتر من مياه زمزم المباركة على مرتادي وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي، أن الإدارة قامت بتوزيع الماء المبارك على مرتادي ضيوف بيت الله الحرام وفق الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل المسجد الحرام، من خلال (50) عاملاً مزوّدين بحقائب السقيا، وتحتوي كل حقيبة على (10) لترات من الماء المبارك و(200) كأس بلاستيكي ذات الاستخدام الواحد.

وأكد الندوي، حرص الإدارة على تقديم خدماتها بشكل يضمن سلامة قاصدي المسجد الحرام وتقديم أرقى الخدمات لهم، وأنه تم أيضاً توزيع ما يقارب مليونَي عبوة من مياه زمزم المباركة، تستخدم مرة واحدة، وحرصت على أن تكون العبوات كافة معقمة؛ وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمسجد الحرام.

واختتم الندوي، تصريحه أن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، التي تقدمها الرئاسة داعياً الله -عزّ وجلّ- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

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