"الأرصاد": استمرار تأثير الرياح النشطة في المدينة ومكة تمتد إلى الرياض

غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة في الأجزاء الشرقية من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, في حين تكون السماء غائمةً جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.