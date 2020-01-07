"سلفة" تُعلن إطلاق خدماتها للتمويل الطارئ للأفراد .. مبالغ فورية وفق الشريعة

تبدأ من ألف ريال إلى 5 آلاف لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة

أطلقت الشركة المتخصصة في مجال التقنيات المالية، "سلفة"، منصتها للتمويل الشخصي الطارئ والسريع المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحيث تقدم مبالغ فورية صغيرة -تراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال- لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، وتحقيق استقلالهم المالي باستخدام تقنيات مالية ممزوجة بالذكاء الاصطناعي ولغة تعلم الآلة.

وستبدأ المنصة بشكل تجريبي ولعدد محدود من العملاء شهرياً لاختبار الخدمة، فيما سيتمكّن العميل عبر "الإنترنت" من الحصول على تمويل فوري دون الحاجة إلى زيارة أيّ فرع أو منشأة.

ووفق موقع "عالم التقنية" تقول الشركة في بيانها: تهدف سلفة إلى سد حاجة السوق التمويلي من ناحية المبالغ الصغيرة المستعجلة التي لا توفرها الجهات التمويلية الكبرى، مثل: البنوك وشركات التمويل، التي تعتمد في تمويلها على مبالغ أكبر وفترات زمنية طويلة لإجرائها.

تستغرق عملية الطلب في "سلفة" كحد أقصى إلى 15 دقيقة لتسلُّم المبلغ على الحساب البنكي، وبشكل إلكتروني كامل في حال توافر الشروط اللازمة للمتقدمين، وتكون مدة السداد مريحة -بحسب الفترة- التي يحدّدها المتقدم وبأحكام متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وبإمكان العميل الحصول على تمويله الشخصي عبر منصة "سلفة" بسهولة، حيث يحدّد مبلغ التمويل المطلوب، ثم يحدّد مدة السداد المتوافقة مع دخله ومصروفه الشهري ليتمكن من سداده بأريحيه دون تأثير في استقراره المالي.

وتناسب هذه الخدمة الأشخاص الذين قد يضطرون لطلب مبالغ بسيطة تساعدهم على شراء مستلزماتهم الضرورية حتى وقت نزول الراتب.

وتُعد "سلفة" من أوائل الشركات التي حصلت على ترخيص للعمل في البيئة التجريبية التشريعية للتقنيات المالية (Fintech Sandbox) لمؤسسة النقد العربي السعودي، وفقاً لبيانها.

الجدير ذكره، أن مجال التقنية المالية في المملكة العربية السعودية حظي باهتمام ودعم كبير من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" من خلال إنشاء بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.

كما أن التقنية المالية شهدت نمواً متسارعاً واهتماماً كبيراً، خاصة من الشباب وشغفهم بالتقنية، وإتقانهم التعامل معها، والإبداع في ابتكار خدمات جديدة تسهم في تطوير الخدمات في مختلف المجالات.

موقع سلفة : https://sulfah.com/