شاهد.. زوار الجنادرية يتابعون أكبر منصة بالعالم لتتبع حافلات ضيوف الرحمن

أطلقت لتجسيد نقلة وزارة الحج التقنية لرصد وتحديد المواعيد وضمان عدم التكدس

تابع زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 32 وعبر جناح وزارة الحج والعمرة بالمهرجان، إطلاق أكبر منصة إلكترونية موحدة على مستوى العالم لتتبع حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين والزوار التي يصل عددها لـ28 شركة ومؤسسة نقل عبر النقابة العامة للسيارات، وذلك بالتعاون من شركة وادي مكة للتقنية التابعة لجامعة أم القرى في نقلة كبرى في مجال توسع الوزارة في استخدام "التقنية" لخدمة ضيوف الرحمن.

وكشف الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي، عن إدخال نحو 17 ألف حافلة في خدمة ضيوف الرحمن لموسمي الحج والعمرة، معتبراً المنصة التي تتضمن جمع بيانات حركة حافلات شركات ومؤسسات نقل الحجاج والمعتمرين وإدخالها ضمن خريطة إلكترونية موحدة، تتيح متابعة حركة تنقل الحافلات داخل مدن الحج وشبكة الطرق الممتدة بينها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في أسرع وقت ممكن عند حدوث أي طارئ –لا سمح الله- إضافة للتأكد من وصول الحافلات إلى مواقعها بأمن ويسر وسهولة.

وأشار "الحربي" إلى رصد المنصة آليًّا الحافلات ومتابعة آلية التشغيل، وتحديد موعد وصول الحافلة ومسار تحركها بحسب الخطة، بما يضمن عدم تكدس المركبات في مواقع معينة، ويضمن التوزيع المناسب لجميع الحافلات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما تكفل المنصة عدم وقوف الحافلات بشكل عشوائي، أو تنقلها بشكل غير دقيق.





وقال: "يتم من خلال منصة تتبع حركة الحافلات، ضبط أداء المهمات وسرعة التحرك عند مواجهة أي عقبات، والتحكم بالوقت لتصل الحافلات للمكاتب بحسب التوقيت المحدد، ومحاسبة أصحاب الحافلات في حالة تأخرهم أو عدم تقيدهم بالتعليمات، مع وجود حافلات إسناد لكي تتدخل وقت الحاجة.



وأضاف "الحربي" أن هذه المنصة تكفل تطوير خطط إدارة حافلات الحجاج والمعتمرين وتنظيم الحافلات في المواقف المحددة لها، وفق آلية لضبط العملية، وتخفيف الضغط على المسارات والطرق، وتنظيم مناطق الانتظار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات، على رأسها الأمن العام وإدارة المرور.

