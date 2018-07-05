"الموسى": 800 طالب وطالبة يدرسون التجارة الإلكترونية في المملكة

كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن عدد الدارسن في مرحلة البكالوريوس بقسم التجارة الإلكترونية يبلغ 800 طالب وطالبة. وقال "الموسى": يتواكب برنامج هذا القسم مع المتغيرات التقنية المتسارعة التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل هذا العلم الذي جاء تلبية للحاجة إلى موارد بشرية متخصصة في مجال إدارة الأعمال والأنشطة التجارية عبر تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية الحديثة، لاسيما مع النمو المتزايد في التجارة والأعمال الإلكترونية. وثمّن "الموسى" القرار الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويقضي بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية. وأضاف: القرار يتوافق مع النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال التجاري الذي تشهد أدواته الحديثة تطورًا مذهلاً يصب في صالح دعم نمو الاقتصاد الوطني الذي يعد من ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم. وأردف: الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت منذ تأسيسها عام 1432هـ على إنشاء أقسام تطرح برامج وتخصصات تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في المملكة. وتابع: هذا القرار يصب في صالح تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها بنظرة ثاقبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تشهد المملكة حاليًا مشروعات وشراكات دولية ضخمة تعتمد في عملها على التطبيقات التقنية الحديثة التي تتطلب قدرة على استيعابها والتعامل معها بشكل احترافي. وقال "الموسى": الجامعة الإلكترونية عملت على إنشاء كرسي بحثي خاص بالتجارة الإلكترونية لتطوير العملية التعليمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الجامعة للإسهام في تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، وعقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز العلاقة المجتمعية وخدمة المجتمع، والتدريب التعاوني، والتبادل المعرفي والاستشارات وفيما يلي أبرز جهود الجامعة في مجال التجارة الإلكترونية. وأضاف: الخطة الدراسية لبرنامج التجارة الإلكترونية تغطي إضافة إلى المعارف والمهارات الإدارية الأساسية، المعارف والمهارات العلمية المرتبطة باستراتيجيات التجارة الإلكترونية، وتصميم المواقع للأهداف التجارية، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التكنولوجيات بالمنظمة، فضلا عن حل مشكلات الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، من أجل تلبية حاجة المملكة إلى الكوادر المؤهلة لتحقيق التحول الوطني في مجال الأعمال والتجارة الإلكترونية.

"الموسى": 800 طالب وطالبة يدرسون التجارة الإلكترونية في المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2018-07-05 كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن عدد الدارسن في مرحلة البكالوريوس بقسم التجارة الإلكترونية يبلغ 800 طالب وطالبة.



وقال "الموسى": يتواكب برنامج هذا القسم مع المتغيرات التقنية المتسارعة التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل هذا العلم الذي جاء تلبية للحاجة إلى موارد بشرية متخصصة في مجال إدارة الأعمال والأنشطة التجارية عبر تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية الحديثة، لاسيما مع النمو المتزايد في التجارة والأعمال الإلكترونية.



وثمّن "الموسى" القرار الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويقضي بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية.



وأضاف: القرار يتوافق مع النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال التجاري الذي تشهد أدواته الحديثة تطورًا مذهلاً يصب في صالح دعم نمو الاقتصاد الوطني الذي يعد من ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.



وأردف: الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت منذ تأسيسها عام 1432هـ على إنشاء أقسام تطرح برامج وتخصصات تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في المملكة.



وتابع: هذا القرار يصب في صالح تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها بنظرة ثاقبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تشهد المملكة حاليًا مشروعات وشراكات دولية ضخمة تعتمد في عملها على التطبيقات التقنية الحديثة التي تتطلب قدرة على استيعابها والتعامل معها بشكل احترافي.



وقال "الموسى": الجامعة الإلكترونية عملت على إنشاء كرسي بحثي خاص بالتجارة الإلكترونية لتطوير العملية التعليمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الجامعة للإسهام في تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، وعقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز العلاقة المجتمعية وخدمة المجتمع، والتدريب التعاوني، والتبادل المعرفي والاستشارات وفيما يلي أبرز جهود الجامعة في مجال التجارة الإلكترونية.



وأضاف: الخطة الدراسية لبرنامج التجارة الإلكترونية تغطي إضافة إلى المعارف والمهارات الإدارية الأساسية، المعارف والمهارات العلمية المرتبطة باستراتيجيات التجارة الإلكترونية، وتصميم المواقع للأهداف التجارية، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التكنولوجيات بالمنظمة، فضلا عن حل مشكلات الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، من أجل تلبية حاجة المملكة إلى الكوادر المؤهلة لتحقيق التحول الوطني في مجال الأعمال والتجارة الإلكترونية.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439 04:01 PM

"الموسى": 800 طالب وطالبة يدرسون التجارة الإلكترونية في المملكة استعرض الآثار الإيجابية لقرار الأمس بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية





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كشف مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الموسى، أن عدد الدارسن في مرحلة البكالوريوس بقسم التجارة الإلكترونية يبلغ 800 طالب وطالبة.



وقال "الموسى": يتواكب برنامج هذا القسم مع المتغيرات التقنية المتسارعة التي باتت تفرض نفسها على تفاصيل هذا العلم الذي جاء تلبية للحاجة إلى موارد بشرية متخصصة في مجال إدارة الأعمال والأنشطة التجارية عبر تقنية المعلومات والوسائط الإلكترونية الحديثة، لاسيما مع النمو المتزايد في التجارة والأعمال الإلكترونية.



وثمّن "الموسى" القرار الذي صدر أمس عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويقضي بإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية.



وأضاف: القرار يتوافق مع النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ومنها المجال التجاري الذي تشهد أدواته الحديثة تطورًا مذهلاً يصب في صالح دعم نمو الاقتصاد الوطني الذي يعد من ضمن أكبر 20 اقتصادًا في العالم.



وأردف: الجامعة السعودية الإلكترونية حرصت منذ تأسيسها عام 1432هـ على إنشاء أقسام تطرح برامج وتخصصات تتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في المملكة.



وتابع: هذا القرار يصب في صالح تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 التي قدمها بنظرة ثاقبة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تشهد المملكة حاليًا مشروعات وشراكات دولية ضخمة تعتمد في عملها على التطبيقات التقنية الحديثة التي تتطلب قدرة على استيعابها والتعامل معها بشكل احترافي.



وقال "الموسى": الجامعة الإلكترونية عملت على إنشاء كرسي بحثي خاص بالتجارة الإلكترونية لتطوير العملية التعليمية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور الجامعة للإسهام في تحول المملكة إلى مجتمع واقتصاد المعرفة، وعقدت عددًا من الاتفاقيات والشراكات في مجال التجارة الإلكترونية لتعزيز العلاقة المجتمعية وخدمة المجتمع، والتدريب التعاوني، والتبادل المعرفي والاستشارات وفيما يلي أبرز جهود الجامعة في مجال التجارة الإلكترونية.



وأضاف: الخطة الدراسية لبرنامج التجارة الإلكترونية تغطي إضافة إلى المعارف والمهارات الإدارية الأساسية، المعارف والمهارات العلمية المرتبطة باستراتيجيات التجارة الإلكترونية، وتصميم المواقع للأهداف التجارية، والتسويق الإلكتروني، وإدارة التكنولوجيات بالمنظمة، فضلا عن حل مشكلات الملكية الفكرية في التجارة الإلكترونية، من أجل تلبية حاجة المملكة إلى الكوادر المؤهلة لتحقيق التحول الوطني في مجال الأعمال والتجارة الإلكترونية.