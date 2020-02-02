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سعود بن نايف: مخرجات التعليم يجب أن تتواكب مع متطلبات الرؤية

استقبل وزير التعليم وأكد أنه ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يرافقه مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ومساعد وزير التعليم الدكتور مساعد الفهيد، ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وكبار مسؤولي الوزارة.

وبحث الأمير مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، منوهاً بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته، وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

ولفت إلى أن بلادنا -ولله الحمد- تشهد تطوراً ملموساً في كل المجالات، وهذا يحتّم علينا جميعاً الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا تعليمياً وتقنياً لمواكبة هذا التقدم والتطور.

وبيّن أن الدولة -أيّدها الله- سخّرت كل الإمكانيات؛ إيماناً منها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة.

وأشار إلى أن خطط التنمية في المملكة دائماً ما تعول على مخرجات التعليم؛ لما لها من أهمية، وباعتبارها ثروةً حقيقية ويجب أن تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030، مشيداً سموه بالجهود المقدمة والمبذولة من وزارة التعليم، ممثلةً في وكالة التعليم الجامعي؛ للدور الذي تقوم به جامعات المنطقة الشرقية وإدارات التعليم بالمنطقة بالاهتمام بمخرجات التعليم وتأهيل الطلبة والطالبات لسوق العمل.

كما أعرب عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم.

من جهته، عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن شكره لأمير المنطقة الشرقية؛ لما يبذله لقطاع التعليم من جهود كبيرة في دعم التعليم بالمنطقة من متابعة لمشروعات التعليم ودعم للمتفوقين والمبدعين والمتميزين، ورعايته لكل ما من شأنه تحسين الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة الشرقية.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعود بن نايف: مخرجات التعليم يجب أن تتواكب مع متطلبات الرؤية
سبق

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يرافقه مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ومساعد وزير التعليم الدكتور مساعد الفهيد، ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وكبار مسؤولي الوزارة.

وبحث الأمير مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، منوهاً بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته، وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

ولفت إلى أن بلادنا -ولله الحمد- تشهد تطوراً ملموساً في كل المجالات، وهذا يحتّم علينا جميعاً الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا تعليمياً وتقنياً لمواكبة هذا التقدم والتطور.

وبيّن أن الدولة -أيّدها الله- سخّرت كل الإمكانيات؛ إيماناً منها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة.

وأشار إلى أن خطط التنمية في المملكة دائماً ما تعول على مخرجات التعليم؛ لما لها من أهمية، وباعتبارها ثروةً حقيقية ويجب أن تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030، مشيداً سموه بالجهود المقدمة والمبذولة من وزارة التعليم، ممثلةً في وكالة التعليم الجامعي؛ للدور الذي تقوم به جامعات المنطقة الشرقية وإدارات التعليم بالمنطقة بالاهتمام بمخرجات التعليم وتأهيل الطلبة والطالبات لسوق العمل.

كما أعرب عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم.

من جهته، عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن شكره لأمير المنطقة الشرقية؛ لما يبذله لقطاع التعليم من جهود كبيرة في دعم التعليم بالمنطقة من متابعة لمشروعات التعليم ودعم للمتفوقين والمبدعين والمتميزين، ورعايته لكل ما من شأنه تحسين الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة الشرقية.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
02:54 PM

سعود بن نايف: مخرجات التعليم يجب أن تتواكب مع متطلبات الرؤية

استقبل وزير التعليم وأكد أنه ركيزة التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة

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عبدالله السالم - الدمام
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التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأحد، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يرافقه مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، ومساعد وزير التعليم الدكتور مساعد الفهيد، ومدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، وكبار مسؤولي الوزارة.

وبحث الأمير مع الوزير المشروعات التعليمية وخطط وبرامج وزارة التعليم في المنطقة الهادفة لتطوير العملية التعليمية، منوهاً بما يحظى به التعليم في مجالاته كافة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- الهادفة لرقي العمل التعليمي وجودة مخرجاته، وتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان.

ولفت إلى أن بلادنا -ولله الحمد- تشهد تطوراً ملموساً في كل المجالات، وهذا يحتّم علينا جميعاً الاهتمام بالتعليم وتطوير قدرات أبنائنا وبناتنا تعليمياً وتقنياً لمواكبة هذا التقدم والتطور.

وبيّن أن الدولة -أيّدها الله- سخّرت كل الإمكانيات؛ إيماناً منها بأن التعليم هو أهم ركيزة في التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف إليها رؤية المملكة الطموحة.

وأشار إلى أن خطط التنمية في المملكة دائماً ما تعول على مخرجات التعليم؛ لما لها من أهمية، وباعتبارها ثروةً حقيقية ويجب أن تتواكب مع متطلبات رؤية المملكة الطموحة 2030، مشيداً سموه بالجهود المقدمة والمبذولة من وزارة التعليم، ممثلةً في وكالة التعليم الجامعي؛ للدور الذي تقوم به جامعات المنطقة الشرقية وإدارات التعليم بالمنطقة بالاهتمام بمخرجات التعليم وتأهيل الطلبة والطالبات لسوق العمل.

كما أعرب عن شكره لوزير التعليم على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بمستوى التعليم.

من جهته، عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن شكره لأمير المنطقة الشرقية؛ لما يبذله لقطاع التعليم من جهود كبيرة في دعم التعليم بالمنطقة من متابعة لمشروعات التعليم ودعم للمتفوقين والمبدعين والمتميزين، ورعايته لكل ما من شأنه تحسين الأداء التربوي والتعليمي بالمنطقة الشرقية.

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